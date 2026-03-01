L’inverno meteorologico si è ufficialmente concluso il 28 febbraio, ma in Sicilia la sensazione è che la stagione fredda non sia mai realmente decollata. Il mese di marzo debutta confermando il copione delle ultime settimane: un imponente campo di alta pressione domina il Mediterraneo, regalando giornate dal sapore tipicamente primaverile e allontanando ogni velleità di “colpi di coda” invernali, almeno per l’immediato.

Un muro anticiclonico sbarra la strada al freddo

L’attuale configurazione atmosferica vede un promontorio subtropicale radicato sull’Isola. Questa struttura agisce come un vero e proprio scudo, dirottando le perturbazioni atlantiche e le masse d’aria artica verso il Nord Europa, tra Islanda e Scandinavia.

Secondo l’esperto Federico Brescia di iLMeteo.it, ci troviamo in una fase di “staticità atmosferica quasi assoluta”. Il risultato per la Sicilia è un cielo sereno, venti deboli e assenza totale di precipitazioni, un quadro che consolida l’anomalia termica positiva già registrata a febbraio.

Temperature: punte oltre i 20 gradi

In questi primi giorni di marzo, le colonnine di mercurio continueranno a salire ben oltre le medie del periodo. Grazie al forte soleggiamento e all’afflusso di aria mite meridionale, in diverse aree della Sicilia si toccheranno punte superiori ai 20°C. È il proseguimento di un inverno che, sebbene sia stato generoso in termini di piogge, ha brillato per l’assenza di vere ondate di gelo, mantenendo l’Europa meridionale in una bolla di mitezza, mentre il Grande Nord restava nella morsa del gelo.

Il bollettino dei prossimi giorni

Lunedì 2 marzo: Ancora stabilità. Possibili banchi di nebbia nelle vallate interne al primo mattino, in rapido dissolvimento. Caldo fuori stagione.

Martedì 3 marzo: Cielo terso o appena velato. Mare calmo e massime stabili sui 20°C.

Mercoledì 4 marzo: Qualche timido annuvolamento pomeridiano nelle zone interne, ma senza rischio di piogge significative.

La possibile svolta: cosa succederà dal 7 marzo?

L’egemonia dell’anticiclone potrebbe però vacillare verso la fine della settimana. I modelli matematici iniziano a ipotizzare un cedimento della “cupola” di alta pressione a partire dal 7-8 marzo.

L’instabilità potrebbe derivare dall’arrivo di correnti più fresche dai quadranti orientali, capaci di riportare piogge e un deciso calo termico sulla Sicilia. Al momento si tratta di una proiezione a lungo termine che necessita di conferme, ma rappresenterebbe il primo vero scossone dopo settimane di calma piatta. Sarà dunque decisivo monitorare i prossimi aggiornamenti per capire se marzo onorerà la sua fama di mese “pazzarello”.