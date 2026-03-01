Con l’arrivo dei primi avvisi di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), molti cittadini stanno notando una novità: l’applicazione automatica dello sconto sociale del 25%. Tuttavia, il debutto operativo di questa misura nel 2026 porta con sé un’insidia burocratica legata alla “retroattività” del beneficio: il diritto allo sconto non dipende dall’ISEE appena rinnovato, ma dalla situazione economica certificata lo scorso anno.

Il paradosso della DSU: perché conta il 2025

A differenza di altri bonus sociali (come luce e gas) che si aggiornano quasi in tempo reale con la nuova DSU, il Bonus TARI 2026 segue un binario differente. Poiché molti Comuni hanno già predisposto e inviato i bollettini tra febbraio e marzo, il calcolo è stato effettuato sui dati già presenti nelle banche dati INPS a fine anno scorso.

Il requisito: Per ottenere l’agevolazione nel 2026, è necessario aver presentato una DSU valida nel corso del 2025 .

Per ottenere l’agevolazione nel 2026, è necessario aver presentato una . Il rischio esclusione: Chi ha presentato l’ISEE 2025 troppo tardi o solo all’inizio del 2026 non troverà lo sconto nei bollettini attuali. In questo caso, il diritto al bonus non va perso, ma lo slittamento sarà drastico: l’agevolazione verrà riconosciuta direttamente nel 2027.

Chi sono i beneficiari e quanto si risparmia

Lo sconto, pari a un quarto della tariffa totale (25%), viene applicato direttamente dai Comuni senza necessità di presentare una domanda specifica. I parametri reddituali per l’accesso rimangono quelli previsti per i bonus sociali nazionali:

Soglia ISEE standard: fino a 9.530 euro .

fino a . Famiglie numerose: soglia alzata a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Cosa fare se lo sconto è assente

Se ritenete di avere i requisiti basandovi sull’ISEE 2025 ma il bollettino ricevuto a marzo o aprile riporta la cifra piena, è opportuno verificare la data di presentazione della propria DSU dello scorso anno. Se la documentazione era stata prodotta regolarmente entro i termini, il consiglio è di contattare l’ufficio tributi del proprio Comune o consultare il portale del cittadino per verificare se lo sconto verrà applicato in sede di conguaglio nell’ultima rata dell’anno.

In sintesi: le regole del Bonus TARI 2026