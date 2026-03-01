Ragusa – S.T.E.I. in collaborazione con l’Associazione Green Future for Life e PrevenGo sta organizzando un’iniziativa sociale volta a rendere disponibili esami diagnostici per l’individuazione precoce del tumore della mammella (nella stessa giornata: visita, mammografia, ecografia e referto) in forma completamente gratuita, per la popolazione femminile del territorio.

Il Comune di Ragusa ha aderito aI Piano di Prevenzione “Praeventio Vitam Servare Potest”, volto a riservare tempi rapidissimi di diagnostica sollevando nel contempo le famiglie dai costi delle indagini preventive.

“Una clinica mobile di ultima generazione e munita di tutte le autorizzazioni sanitarie necessarie – afferma il sindaco, Peppe Cassì – sarà presente in città e potrà eseguire tre livelli di valutazione. La clinica è infatti dotata di mammografo ed ecografo ad alta definizione, workstation di refertazione e strumenti di teleradiologia, così da poter effettuare esami completi volti all’individuazione precoce del tumore al seno: un’opportunità per moltissime donne per verificare il proprio stato di salute e per contrastare precocemente eventuali pericoli.”

“Sono molte le donne che potranno sottoporsi ai controlli – prosegue l’assessore alla Sanità, Giovanni Iacono – visto che i requisiti necessari per poter accedere alla gratuità delle prestazioni sono pochi e chiari: essere residente a Ragusa; avere una età compresa tra 35 e 49 anni al momento della richiesta; non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi dalla data della richiesta; non essere già inserita nei protocolli di screening del SSN, così da evitare di togliere posto a chi magari si sottopone a questi esami importanti per la prima volta. Per partecipare sarà sufficiente prenotarsi tramite la pagina dell’evento che verrà creata ad hoc e comunicata, presentandosi munite di tessera sanitaria 10 minuti prima dell’appuntamento per l’accettazione.”

“L’iniziativa proposta da S.T.E.I. e dall’Associazione Green Future for Life – aggiunge l’assessora alle Pari Opportunità, Elvira Adamo – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le donne del nostro territorio. Offrire gratuitamente visite senologiche, mammografie ed ecografie significa abbattere barriere economiche e sociali che troppo spesso portano a rinviare controlli fondamentali. La prevenzione è uno strumento essenziale nella lotta contro i tumori femminili e questo progetto consente a tante donne di prendersi cura della propria salute. Particolarmente significativo è il coinvolgimento delle donne sotto i 50 anni nei percorsi di screening, contribuendo a ridurre il rischio di diagnosi tardive e ad aumentare le possibilità di intervento tempestivo. Garantire accesso alla prevenzione significa affermare un diritto fondamentale e rafforzare una cultura della salute fondata sull’attenzione, sulla responsabilità e sulla tutela della vita.”