Il Senato ha dato il via libera definitivo alla legge di conversione del DL Milleproroghe 2026 lo scorso 25 febbraio. Con 98 voti favorevoli, il testo è diventato ufficiale senza ulteriori modifiche rispetto alla versione licenziata dalla Camera. Il decreto si conferma un tassello fondamentale per la gestione della transizione fiscale italiana, rinviando scadenze cruciali e introducendo misure di protezione per cittadini e amministrazioni locali.

1. Multe stradali: congelati gli aumenti fino al 2027

Una delle notizie più attese riguarda il portafoglio degli automobilisti. Il legislatore ha confermato il blocco dell’adeguamento automatico delle sanzioni al Codice della Strada.

Cosa cambia: L’aggiornamento biennale basato sull’indice ISTAT (inflazione) resterà sospeso per tutto il 2026.

L’aggiornamento biennale basato sull’indice ISTAT (inflazione) resterà sospeso per tutto il 2026. La ripresa: I nuovi importi, che non recupereranno l’inflazione degli anni di stop ma guarderanno solo al biennio 2025-2026, scatteranno dal 1° gennaio 2027.

2. TARI: una proroga per i Comuni ritardatari

Il decreto corre in soccorso degli Enti Locali che non avevano rispettato i termini per l’invio delle tariffe sui rifiuti.

Nuova scadenza: Le delibere e i regolamenti TARI caricati sul portale del Federalismo Fiscale entro il 6 marzo 2026 saranno considerati tempestivi.

Le delibere e i regolamenti TARI caricati sul portale del Federalismo Fiscale entro il saranno considerati tempestivi. Efficacia: Il Ministero dell’Economia pubblicherà tali dati entro il 16 marzo. Senza questo “salvagente”, i Comuni avrebbero dovuto applicare le tariffe dell’anno precedente, con potenziali buchi di bilancio.

3. Bonus Edilizi e Superbonus: monitoraggio più stretto

Novità rilevanti per chi sta ancora usufruendo delle detrazioni legate ai lavori in casa, in particolare nelle zone colpite da eventi sismici (Abruzzo 2009 e Centro Italia 2016).

Obbligo di comunicazione: Viene esteso a tutto il 2026 l’obbligo di trasmettere i dati tecnici ed economici dei lavori all’ ENEA (per l’energia) e al PNCS (per il sisma).

Viene esteso a tutto il 2026 l’obbligo di trasmettere i dati tecnici ed economici dei lavori all’ (per l’energia) e al (per il sisma). Sanzioni pesanti: La mancata comunicazione dei dati catastali e delle spese sostenute può costare una multa di 10.000 euro o, nei casi di nuovi interventi, la perdita totale del beneficio fiscale.

4. Riforma Fiscale: i Testi Unici slittano al 2027

Il riordino organico del sistema tributario italiano richiede più tempo del previsto.

Il rinvio: L’entrata in vigore dei nuovi Testi Unici è stata posticipata dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 . Questo permetterà di integrare nei testi definitivi anche i decreti correttivi attualmente in fase di studio.

L’entrata in vigore dei nuovi è stata posticipata dal 1° gennaio 2026 al . Questo permetterà di integrare nei testi definitivi anche i decreti correttivi attualmente in fase di studio. IVA: Di riflesso, slitta al 2027 anche il passaggio dalla rettifica della detrazione “per masse” alla più complessa rettifica “analitica”.

Sintesi delle principali scadenze

Misura Vecchia Scadenza Nuova Scadenza/Stato Delibere TARI Comuni 14 Ottobre 2025 6 Marzo 2026 Adeguamento Multe ISTAT Gennaio 2026 1° Gennaio 2027 Entrata Testi Unici Fisco 1° Gennaio 2026 1° Gennaio 2027 Monitoraggio Superbonus Spese 2024-25 Esteso a Spese 2026

Cosa ne è stato della Rottamazione?

Nonostante le aspettative, il pacchetto di modifiche alla Rottamazione-quinquies è rimasto fuori dal testo finale. Se hai pendenze con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, restano valide le regole ordinarie già stabilite.