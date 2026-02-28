Ragusa – “La recente istituzione di un nuovo posto di polizia presso il pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa (sarà inaugurato lunedì) rappresenta un passo concreto e positivo per garantire maggiore sicurezza agli operatori sanitari – e agli stessi pazienti – all’interno della struttura ospedaliera alla luce degli episodi di violenza sempre più frequenti”. Lo dice il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo. Che aggiunge: “È chiaro che quanto accade è frutto di un senso di rabbia crescente perché i cittadini si vedono ingiustamente sottratto un diritto fondamentale, quello alla salute, come conseguenza di anni di depotenziamento al sistema sanitario nazionale.

Occorre però ricordare che gli operatori sanitari – che si trovano in prima linea – non decidono le code, non decidono i tagli alla sanità o al personale. Al contrario li subiscono e pertanto sono parte lesa anch’essi. Non possiamo parimenti ignorare che la richiesta di maggiore sicurezza non si esaurisce nel solo pronto soccorso”.

“È fondamentale – prosegue il consigliere comunale che è anche medico – estendere l’attenzione anche ai presìdi di guardia medica e ai servizi territoriali di assistenza, dove non di rado operatori sanitari e personale di turno – spesso soli – si trovano esposti a rischi analoghi, soprattutto nelle ore notturne e nei giorni festivi in luoghi distanti. Mi capita spesso di sentire di colleghi e colleghe, alcuni giovanissimi, che per timore chiedono ad un familiare di accompagnarli durante il loro turno. Recarsi al posto di lavoro non dovrebbe mai costituire motivo di paura o di preoccupazione per la propria incolumità, ma rappresentare un momento di servizio svolto in condizioni di serenità e sicurezza.

Per questo motivo, sarebbe opportuno promuovere un rafforzamento delle misure di sorveglianza e di protezione anche nelle sedi della guardia medica, attraverso soluzioni integrate di sicurezza che possano includere maggiore presenza coordinata delle forze dell’ordine nelle ore più critiche e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Aggredire un operatore sanitario non è uno sfogo, è un fallimento dello Stato e nostro se lo giustifichiamo. La rabbia è comprensibile, la violenza no. Chi dice il contrario sta colpendo solo il bersaglio sbagliato. Il più semplice forse”.