Ragusa – Venerdì sera l’inaugurazione della sede di Sinistra Italiana ha rappresentato una occasione di confronto politico di tutto il fronte progressista.

La presenza dei rappresentanti di Europa verde, Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Demos, Controcorrente, Sinistra Futura e dei movimenti civici Ragusa Prossima e Lista Spiga di Comiso ha rappresentato un’importante novità. Inoltre la presenza della Cgil e del Comitato Civico Articolo 32 ha confermato l’attenzione di S.I. sui temi della sanità pubblica e del lavoro.

In tutti gli interventi è emersa la consapevolezza che, pur nella diversità, il fronte progressista deve, a partire dal contesto locale, consolidare una proposta unitaria in grado di battere la deriva conservatrice che sta travolgendo la nostra Repubblica Costituzionale.

A partire dall’appuntamento referendario le forze politiche e la società civile, sostenendo le ragioni del NO, sono impegnate a difendere i principi costituzionali.

L’inaugurazione della sede di Sinistra Italiana coincide con l’avvio del Centro per i Diritti Civili e Sociali intitolato a Cesare Borrometi .

Il Centro ospiterà anche il Comitato Civico Articolo 32 e lo Sportello del Cittadino, una organizzazione di volontariato sociale per i diritti dei disabili e dei soggetti fragili.

In buona sostanza un nuovo presidio democratico di cittadinanza attiva e protagonismo civico nel cuore della città all’interno del quadrilatero del palazzo Cocim in via Archimede con accesso ai disabili dal vicolo Cairoli.