Scicli – I funerali di Loredana Alfano, l’estetica morta a soli 52 anni lo scorso 18 febbraio, si terranno lunedì 2 marzo alle ore 15 nella chiesa Madonna delle Grazie a Sampieri. Il corpo di Loredana è stato restituito ai familiari dopo esser rimasto per giorni all’obitorio del cimitero, in attesa dell’autopsia.
Loredana Alfano è morta nella sua abitazione a Sampieri meno di 24 ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico.
