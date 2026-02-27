Modica – “Assieme al Vicesindaco Saro Viola e ai dirigenti del nostro ente, il dottor Saro Caccamo e la dottoressa Ketty Di Martino, abbiamo incontrato stamattina l’Amministratore Unico di Iblea Acque, il dottor Stefano Guccione, assieme alla dottoressa Manuela Rizza. Un incontro utile, proficuo e concreto nelle soluzioni”. E’ quanto afferma in una dichiarazione il sindaco di Modica, maria Monisteri caschetto.

“Abbiamo affrontato le tematiche che riguardano l’utenza della nostra Città, tracciato le linee solutive e rinsaldato un rapporto e di forte collaborazione in modo da risolvere le questioni che sono nate e nascono per l’utenza modicana.

Fatto un quadro generale, il dottore Guccione ci ha ribadito come l’azienda si stia muovendo per risolvere i problemi e per evitare le lunghe code agli sportelli. Oltre all’agenda già fitta di appuntamenti ‘personalizzati’ attraverso il contatto telefonico con i numeri di Iblea Acque destinati all’utenza, per facilitare chiunque a poter verificare la propria situazione e le linee di soluzione, è alle viste a breve, la creazione di un’app che semplificherà ancora di più il quadro, riducendo i tempi di attesa e eliminando le code agli sportelli.

Ho riscontrato grande disponibilità all’ascolto e soprattutto alla soluzione dei problemi che ho trasmesso stamattina al dottor Guccione e la sua volontà di venire incontro alle esigenze della cittadinanza modicana, di qualunque genere esse siano.

Ho scelto di avere questo confronto con i vertici di Iblea Acque, a dimostrazione del fatto che la nostra amministrazione ha come interesse precipuo la soluzione dei problemi, discutendone con chi può essere d’ausilio e può risolverli e non limitandoci a lamentele inutili e, a volte, pure dannose. La condivisione emersa dall’incontro con l’Amministratore Unico di Iblea Acque è la strada maestra da seguire per trovare le soluzioni giuste per le cittadine e i cittadini di Modica”.