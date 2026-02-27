Comiso – “Un altro giovane Comisano alla ribalta di Sanremo! Giuseppe Iudice, 27 anni, è un giovane professionista originario di Comiso. Dopo aver conseguito la laurea magistrale presso l’Accademia di Belle Arti di Roma come fashion designer, ha intrapreso il suo percorso professionale con impegno e determinazione, riuscendo a superare le selezione ed essere assunto dalla RAI”.

Lo annuncia il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. “All’interno della RAI si occupa della realizzazione, sistemazione e cura dei costumi per importanti produzioni televisive. Tra le sue esperienze figurano trasmissioni di successo come Tale e Quale Show, Dalla strada al Palco e Ballando con le Stelle, dove ha potuto consolidare le proprie competenze e lavorare a stretto contatto con artisti e professionisti del settore.

Il suo percorso professionale – aggiunge il sindaco di Comiso – ha raggiunto oggi un nuovo e significativo traguardo con la partecipazione al Festival di Sanremo, dove è stato inserito nello staff del costume del Dopo Festival, contribuendo alla cura dei costumi in uno degli eventi televisivi più importanti e seguiti d’Italia. I miei auguri e complimenti, quelli della Giunta e della città di Comiso”.