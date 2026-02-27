Misterbianco – Il Consiglio comunale di Misterbianco ha approvato nel corso dell’ultima seduta la definizione agevolata dei tributi locali, in coerenza con le recenti disposizioni normative nazionali in materia di “Rottamazione quinquies”. L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale, consentirà al Comune di offrire ai cittadini l’opportunità concreta per regolarizzare a condizioni più sostenibili eventuali posizioni debitorie nei confronti dell’Ente, riducendo o tagliando sanzioni e interessi, accanto a modalità di pagamento più flessibili.

«Tendiamo la mano ai cittadini – afferma il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro – nell’ambito di una più ampia strategia di attenzione da parte del Comune alle difficoltà economiche che interessano una parte della popolazione, con l’intento di coniugare equità contributiva, semplificazione amministrativa e stabilità di bilancio per l’Ente».

«Siamo convinti che la rottamazione – dichiara il consigliere comunale Ninni Anzalone, presidente della Commissione Bilancio – produrrà effetti positivi sia per i cittadini, che potranno saldare i propri debiti, sia per il Comune, che potrà recuperare risorse difficilmente esigibili, ridurre il contenzioso e migliorare l’efficienza complessiva della riscossione».

Il sindaco Corsaro e il consigliere Anzalone preannunciano inoltre lo svolgimento di un incontro pubblico con gli operatori del settore per illustrare le modalità della definizione agevolata, facendo il punto su adempimenti e iter.