Ragusa – Dopo il successo del concerto “Viaggio tra vecchio e nuovo” con Giorgio Matteoli ai flauti dolci e Luca Ciammarughi al pianoforte, che ha accompagnato il pubblico in un intenso percorso musicale tra Settecento e Novecento, la 31ª Stagione Concertistica Internazionale Melodica – La Musica dell’Anima propone un nuovo, imperdibile appuntamento. Sabato 28 febbraio, alle ore 20.00, al Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” di Ragusa, in via Giacomo Matteotti n. 61, la rassegna si apre a un evento ad ingresso gratuito che unisce letteratura e musica. Protagonista sarà Elena Guidotti, alias Eletna, che presenterà il suo nuovo libro “Stressatamente – a caccia di longevità”.

A introdurre l’incontro sarà la dott.ssa Annamaria Libertucci. A seguire, il pubblico sarà accompagnato in un momento musicale di grande intensità: il concerto a quattro mani del Duo Mel Bonis, formato da Vera Lizzio e Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna. In “Stressatamente – a caccia di longevità”, Elena Guidotti affronta in modo diretto e attuale il tema dello stress nella vita quotidiana, con una particolare attenzione al vissuto femminile. Attraverso uno stile scorrevole, ironico e al tempo stesso profondo, l’autrice racconta come la pressione sociale, lavorativa e familiare possa trasformarsi in un carico costante e difficile da gestire. Il titolo stesso, Stressatamente, suggerisce una condizione permanente: non un momento passeggero, ma uno stato continuo che accompagna molte persone nella routine di ogni giorno. Analizzando le aspettative imposte dalla società — essere efficienti, performanti, sempre presenti — si mettono in luce quanto queste incidano sull’equilibrio emotivo e psicologico. Il libro propone anche un percorso di consapevolezza e cambiamento, attraverso esempi concreti, riflessioni personali e spunti pratici per riconoscere i propri limiti, ridefinire le priorità e riscoprire il benessere.

Non è casuale la scelta di affiancare alla presentazione un concerto a quattro mani. In un brano per pianoforte condiviso da due interpreti, equilibrio, ascolto reciproco e gestione degli spazi sono fondamentali: se uno accelera o sovrasta l’altro, l’armonia si spezza. È una metafora potente dello stress contemporaneo raccontato nel libro. Nella vita, infatti, si è spesso chiamati a “suonare” più parti contemporaneamente — lavoro, famiglia, relazioni, responsabilità — senza trovare sempre il giusto ritmo. La musica diventa così immagine di un equilibrio possibile, fatto di ascolto, pause e collaborazione.

«Melodica è dialogo tra arti e sensibilità diverse – sottolinea la direttrice artistica Diana Nocchiero – Dopo il successo del concerto con Giorgio Matteoli e Luca Ciammarughi, abbiamo voluto proporre un evento che unisse parola e suono, riflessione e bellezza. Il tema dello stress riguarda tutti noi: attraverso il libro e la musica a quattro mani vogliamo offrire uno spazio di consapevolezza, ma anche di armonia e condivisione».

La dott.ssa Elena Guidotti è biologo molecolare e nutrizionista. Laureata presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in Scienze Biologiche a indirizzo bio-molecolare, è abilitata alla professione di biologo. Alla solida base scientifica affianca una formazione specialistica che comprende un Master in Bioetica e il Diploma di Specializzazione in Nutrizione Clinica e Metabolismo. Il percorso svolto presso il CNR di Bologna rappresenta un elemento distintivo del suo approccio integrato tra nutrizione clinica e medicina molecolare. Esercita la libera professione come consulente molecolare e nutrizionale in diversi ambiti clinici ed è autrice di tre libri divulgativi: Avidi di Perfezione, Il Metabolismo Imperfetto e Stressata Mente.