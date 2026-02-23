Caucana – Inizia col botto la stagione agonistica 2026 del Circolo velico Kaucana. Nella prima regata del Trofeo del comitato classe Optimist svoltasi durante lo scorso fine settimana a Palermo, il portacolori del circolo ibleo Alessandro Battaglia, classe 2012, si piazza sul gradino più alto del podio nella divisione A. Ottimi piazzamenti anche per gli altri velisti Cvk, Paolo Tabacco sesto e Annamaria Galofaro dodicesima oltre che quarta femminile su complessivi sessanta regatanti.

Nel precedente fine settimana, sia gli atleti optimist che i più grandi dell’Ilca erano stati impegnati in importanti regate nazionali. In particolare, gli optimist, guidati dall’assistant coach Claudio De Fontes, si erano distinti a Crotone alla XI Bper Crotone international carnival race, regata internazionale con 217 iscritti nella divisione A, fra le più importanti del calendario agonistico giovanile. Le quattro giornate, caratterizzate dal maltempo, hanno consentito lo svolgimento di 5 prove. Ottimi risultati dei giovani del Circolo velico Kaucana con Paolo Tabacco decimo, penalizzato da un bfd alla seconda race e da un diciottesimo posto al terzo, ma con due ottimi primi e un secondo posto, e Alessandro Battaglia, trentesimo con un primo posto nella seconda prova.

Nello stesso fine settimana gli Ilca del neoassunto istruttore Oliver Riccobono sono stati impegnati nella prima tappa dell’Italia Cup in Liguria ad Andora. Nell’Ilca 4 alle fine delle quattro giornate di regata, Lucrezia Micieli si è classificata settima con un piazzamento al primo posto nella quarta prova; a seguire Matteo Di Dio (59), Andrea Branciamore (90), Damiano Livoti (91) ed Elia Fiondini (101), tutti con penalità in partenza.

Nell’Ilca 6 si registrano piazzamenti per Gianmarco Livoti (45) e Paolo Salvo (108). I risultati confermano l’ottimo lavoro della dirigenza e dello staff tecnico del Circolo velico Kaucana, che si conferma la società velica più virtuosa a livello giovanile della Sicilia orientale, sia per la classe optimist che per la classe Ilca, confermata anche dal riconoscimento alla recente Festa della Vela della VII Zona Fiv a Palermo, dove lo storico club ragusano è stato premiato quale terza scuola vela siciliana 2026 e quarto circolo per promozione della vela giovanile.