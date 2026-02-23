La Classifica dei Segni: chi sale e chi scende

ACQUARIO: Primo posto assoluto. Con Plutone che spinge verso il rinnovamento, siete i veri motori del cambiamento. Vitalità ai massimi e grandi progetti all’orizzonte. CAPRICORNO: Una settimana di raccolto. La vostra proverbiale costanza viene finalmente premiata con traguardi professionali solidi e un dialogo ritrovato in amore. ARIETE: Inarrestabili sul lavoro. Nonostante qualche calo fisico, la vostra capacità di agire vi regala vittorie inaspettate. Il cuore batte forte e sicuro. VERGINE: Equilibrio è la parola d’ordine. Splendete per lucidità e benessere psicofisico, anche se in amore serve un po’ di pazienza per evitare inutili battibecchi. SCORPIONE: Strategici e passionali. Siete i dominatori del settore professionale, ma non dimenticate di ricaricare le batterie: lo stress è dietro l’angolo. BILANCIA: Una crescita silenziosa. Nessun fuoco d’artificio, ma tanta saggezza. State costruendo basi sicure per i mesi a venire attraverso una profonda revisione interiore. CANCRO: Intuizioni vincenti. Il cielo favorisce la carriera e i sentimenti, a patto di non lasciarsi travolgere dalla stanchezza eccessiva. SAGITTARIO: Osate con prudenza. Ottime notizie per chi cerca collaborazioni o scatti di carriera, ma nel privato evitate di forzare troppo la mano. GEMELLI: Mente veloce, corpo lento. Se sul lavoro le idee sono brillanti e vincenti, il fisico reclama riposo. Non ignorate i segnali di affaticamento. PESCI: Sensibilità alle stelle. Venere vi regala momenti dolci e incontri speciali, ma la vita quotidiana e il lavoro potrebbero risentire di una stanchezza diffusa. TORO: Costruzione faticosa. Saturno rallenta i progetti professionali, chiedendovi uno sforzo extra. Fortunatamente l’energia fisica vi sostiene nei momenti critici. LEONE: Settimana di riflessione. Con Mercurio che frena i piani lavorativi e Venere poco collaborativa, il carisma non basta. È tempo di fare un passo indietro e ascoltare chi vi ama.

In sintesi: le tendenze celesti

Il passaggio tra febbraio e marzo vede un cielo diviso: da una parte la spinta all’azione di Ariete e Acquario, dall’altra il bisogno di introspezione per i segni di fuoco come il Leone. In generale, i pianeti invitano a seminare con cura: la primavera è vicina, ma richiede basi solide e una gestione intelligente delle energie.