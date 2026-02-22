Modica – La scultura, interamente realizzata in cioccolato, è stata realizzata dal pasticciere e gelatiere Gianluca Cavallo in occasione del Campionato Italiano “Gelato d’oro – Sezione Pasticcieri” svoltosi al SIGEP 2026 di Rimini nel quale ha ottenuto un prestigioso secondo posto.

L’opera, che riproduce un violino posto su un tavolinetto con alcuni spartiti finemente realizzati, rappresenta per l’autore un omaggio a Vincenzo Bellini, compositore italiano nato a Catania, tra i più celebri operisti dell’Ottocento.

La scultura, realizzata interamente in cioccolato ha una altezza di 120 centimetri e una larghezza di 40 ed è stata collocata in una delle sale del museo, la stessa che ospita già un’altra scultura di Gianluca Cavallo “Ganesha” il dio dalla testa di elefante , realizzata dall’artista pasticciere nel 2024 e fra le sculture più fotografata dai visitatori.

Gianluca Cavallo è il titolare de “La Dolceria” di Ragusa e Marina di Ragusa, pasticciere, delegato Conpait Sicilia per Ragusa.

In occasione della consegna dell’opera, il direttore del Consorzio , Nino Scivoletto, ha invitato Gianluca Cavallo a realizzare dal vivo una scultura in occasione della prossima edizione di CHOCOMODICA 2026 in programma dal 30 ottobre al 1° novembre.