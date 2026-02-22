Manca pochissimo al via del Festival di Sanremo 2026 (24-28 febbraio) e, come ogni anno, l’Ariston si trasformerà in una vera passerella di moda. Gli stylist stanno lavorando da mesi per creare outfit che non solo accompagnino le canzoni, ma diventino virali su TikTok, Instagram e Pinterest. Abbiamo raccolto le anticipazioni più calde da Vanity Fair, Fanpage, Vogue e interviste dirette agli stylist: ecco cosa aspettarci.

Il trend dominante: minimalismo essenziale e rivoluzione di stile

Quest’anno domina lo stile pulito e sofisticato, con meno lustrini e più attenzione alla sartorialità. Fedez abbandona Versace per abbracciare un look essenziale firmato Jil Sander: abiti minimal, linee pulite, colori neutri. Un cambiamento radicale che ha già fatto parlare i fan.

Anche Levante punta sul minimalismo, con custom Fendi e tagli moderni che esaltano la sua figura senza eccessi. Stesso mood per tanti giovani in gara: comfort elevato a moda, abiti indossabili anche fuori dal palco.

Rock e punk: pelle nera, borchie e attitudine ribelle

BigMama e Rose Villain scelgono un’estetica rock-glam: pelle nera lucida, stivali over-the-knee, dettagli metallici. Mara Sattei invece va sul punk british con Vivienne Westwood: giacche drappeggiate, gonne asimmetriche, vibe drammatica e irriverente.

Questi look promettono di essere i più fotografati e condivisi: perfetti per reel e storie social.

Eleganza timeless e omaggi alla tradizione italiana

Patty Pravo torna con un abito “fenice”: scintillante, drammatico, con tocchi di fuoco e rinascita – un omaggio alla sua leggenda. Fiorella Mannoia punta su eleganza classica con stampe floreali siciliane-inspired, abiti lunghi e fluidi che celebrano il Sud.

Molti big scelgono sartoria italiana: Trussardi per Ermal Meta, Dsquared2 per Samurai Jay, Barena Venezia per Enrico Nigiotti. Spazio anche a designer emergenti e nicchia, come Luigi Bianchi Sartoria per Eddie Brock.

Ospiti e co-conduttrici: le sorprese moda

Se Irina Shayk sarà ospite (rumors forti), aspettatevi red carpet hollywoodiano: abito lungo con scollatura profonda e gioielli Bulgari. Giorgia Cardinaletti (co-conduttrice finale) dovrebbe optare per designer pugliesi emergenti: abiti fluidi con cut-out e colori pastello.

Bianca Balti (ospite venerdì) porterà eleganza discreta e storytelling personale, in linea con il tema della serata.

Cosa copieremo noi comuni mortali

Sanremo lancia tendenze per mesi. Quest’anno prevediamo:

Pelle nera lucida come must-have 2026/27

Minimalismo essenziale (Jil Sander style)

Metalli e borchie per un tocco rock

Fiori siciliani moderni (foulard, stampe, ricami)

Sneakers couture con abiti eleganti

Perché la moda a Sanremo conta più che mai

Non è solo estetica: i look raccontano il brano, l’identità dell’artista e il momento culturale. Quest’anno c’è voglia di coerenza: abiti al servizio della canzone, meno ossessione per il brand, più cura di tagli, volumi e tessuti.

Voi chi aspettate di più? Quale look vi incuriosisce (o vorreste copiare)? Commentate qui sotto e diteci il vostro artista preferito per la moda. Condividete se state già pensando all’outfit da divano per seguire il Festival!