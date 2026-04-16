Un tragico incidente mortale a Palermo ha sconvolto l’alba cittadina nella giornata di oggi, 16 aprile. Intorno alle 6:30, lungo Corso dei Mille, uno scontro tra un’auto e un monopattino elettrico ha causato il decesso di un uomo di 30 anni. La vittima, originaria del Ghana e residente nei pressi della stazione centrale, è morta sul colpo nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, dopo lo scontro il trentenne alla guida del monopattino è stato sbalzato per diversi metri dalla sella, terminando la sua caduta contro una macchina in sosta. Alla guida della vettura coinvolta nello scontro si trovava un ragazzo di 20 anni, che è uscito dall’abitacolo fisicamente illeso ma in evidente stato di shock.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane cittadino ghanese. La Polizia Municipale di Palermo ha isolato l’area per permettere agli agenti della sezione Infortunistica di eseguire i rilievi tecnici necessari a chiarire le responsabilità del frontale. Gli agenti stanno lavorando per determinare la velocità dei mezzi e l’esatta traiettoria seguita prima della collisione.

Accertamenti e immagini della videosorveglianza

Le indagini proseguono ora su più fronti per ricostruire ogni istante della tragedia. Gli inquirenti stanno valutando con attenzione le testimonianze dei presenti che si trovavano in Corso dei Mille nelle prime ore del mattino. Oltre alle dichiarazioni dei testimoni, risulteranno determinanti le analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso le fasi precedenti allo scontro mortale.

La salma del giovane residente alla stazione centrale resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Questo nuovo dramma riaccende il dibattito sulla convivenza tra mobilità leggera e traffico veicolare pesante nelle grandi metropoli siciliane, in un tratto stradale che collega la periferia sud al cuore del centro storico cittadino.