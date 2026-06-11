VITTORIA – Arriva il via libera alla variante in corso d’opera per i lavori di riqualificazione del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, uno dei principali poli commerciali dell’agroalimentare siciliano. L’approvazione è stata comunicata dall’ACOV dopo il via libera arrivato dagli uffici regionali competenti di Palermo.
La decisione consente di proseguire l’iter degli interventi previsti sulla struttura, con opere finalizzate al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli spazi destinati alle attività commerciali e logistiche.
Il tema è particolarmente rilevante per un’infrastruttura che rappresenta un punto di riferimento per il comparto ortofrutticolo del Sud Italia e che ogni giorno coinvolge produttori, commercianti, trasportatori e operatori della filiera agricola.
L’approvazione della variante consente di adeguare il progetto in corso di realizzazione alle esigenze emerse durante l’esecuzione delle opere.
Secondo quanto comunicato, gli interventi interesseranno aspetti legati alla sicurezza e alla migliore utilizzazione della struttura, con l’obiettivo di rendere più efficiente il funzionamento del mercato e migliorare le condizioni operative per gli addetti del settore.
Sulla vicenda è intervenuto il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi, che ha definito il provvedimento un risultato atteso da tempo.
“È una notizia che aspettavamo e che premia mesi di lavoro istituzionale intenso, condotto con metodo e con la consapevolezza di quanto questa struttura valga per il territorio ibleo e per tutta la Sicilia”.
Il parlamentare ha inoltre evidenziato il ruolo svolto dagli enti coinvolti nell’iter autorizzativo, citando la collaborazione tra Regione Siciliana, Genio Civile e rappresentanti del comparto.
Secondo quanto annunciato, il 19 giugno l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò sarà a Vittoria per presentare nel dettaglio gli interventi previsti all’interno della struttura mercatale.