L’iniziativa promossa dal GAS Mazzarelli torna ad animare il cuore di Marina di Ragusa per una giornata dedicata al consumo critico e alla salute collettiva. Sabato 18 aprile, dalle ore 10:00 alle 14:00, Piazza Duca degli Abruzzi ospiterà i banchi dei produttori locali e servizi di supporto alla persona. L’evento trasforma lo spazio pubblico in un laboratorio di economia solidale dove la compravendita lascia spazio all’incontro tra cittadinanza e agricoltura sostenibile.

Sinergie territoriali e l’impatto di GAS in piazza

Un elemento distintivo di questa edizione è la partecipazione del camper del Ser.T., che presidierà la piazza per l’intera durata della manifestazione. Il servizio offrirà attività di informazione, prevenzione e supporto, configurandosi come un punto di ascolto concreto per i temi legati alla salute e alle dipendenze. Questa collaborazione sposta il focus dell’evento oltre il semplice mercato, integrando il concetto di benessere alimentare con quello della tutela sociale e sanitaria.

Dopo i precedenti incontri focalizzati sulla dieta mediterranea, l’iniziativa punta a consolidare un modello di piazza dove l’informazione corre parallela all’acquisto. La presenza dei servizi sanitari in un contesto informale facilita l’accesso alla prevenzione per fasce di popolazione che raramente si rivolgono alle strutture ordinarie. Si crea così un ambiente protetto dove il confronto sui temi del benessere diventa parte integrante della vita quotidiana della comunità.

La visione degli organizzatori punta proprio sulla forza dei legami sociali per sostenere lo sviluppo locale. “Con ‘GAS in piazza’ vogliamo uno spazio aperto dove acquistare, informarsi e sentirsi parte di una comunità consapevole – dichiara la presidente Paola Nigito -. Le collaborazioni attivate dimostrano che è possibile costruire sinergie virtuose su salute e stili di vita. Continuiamo in questa direzione, mettendo al centro relazioni e territorio”.