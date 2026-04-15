Una tragedia ha scosso profondamente il mondo della scuola siciliana nella giornata di oggi: un’insegnante morta a Palermo a causa di un malore improvviso mentre si trovava in aula. La vittima, una donna di 59 anni, prestava servizio presso lo storico liceo classico Vittorio Emanuele II. Il decesso è avvenuto sotto gli occhi degli alunni, rendendo l’episodio particolarmente traumatico per l’intera comunità scolastica.

Il malore ha colto la docente durante la spiegazione, provocandone l’immediato collasso. I colleghi presenti nei locali attigui sono accorsi prontamente, cercando di rianimarla eseguendo il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi professionali. La rapidità dell’intervento interno, purtroppo, non è bastata a stabilizzare le condizioni della donna, che è apparsa subito in stato critico.

Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso nonostante le manovre avanzate di rianimazione. Il liceo ha immediatamente sospeso le attività ordinarie per permettere le operazioni di rito e per gestire lo stato di shock dei giovani studenti che hanno assistito alla scena.

L’intervento dei carabinieri e il cordoglio della città

Successivamente all’intervento medico, sono arrivati i Carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi necessari e accertare il decesso. L’autorità giudiziaria, informata dei fatti, ha proceduto con la constatazione della morte, escludendo altre ipotesi oltre al malore fatale. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e della città, provocando una pioggia di messaggi di cordoglio per la scomparsa della docente.