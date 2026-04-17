L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ufficializzato le date per l’accredito dell’Assegno unico aprile 2026, confermando che i flussi finanziari partiranno tra lunedì 20 e martedì 21 aprile. La misura, che rappresenta il pilastro centrale del welfare familiare in Italia, garantisce il sostegno economico per i figli a carico fino al 21esimo anno di età e senza limiti per i figli con disabilità. L’erogazione seguirà il consueto iter burocratico, raggiungendo sia i conti correnti bancari sia le carte di pagamento dedicate.

Dalla sua introduzione definitiva nel 2022, l’Assegno unico e universale ha assorbito quasi tutte le precedenti detrazioni e bonus per la natalità, con una spesa annua per lo Stato che supera i 18 miliardi di euro. Nel contesto economico attuale del 2026, segnato da una costante attenzione al potere d’acquisto delle famiglie, l’indicizzazione degli importi all’inflazione è diventata un parametro fondamentale. La platea dei beneficiari in Italia conta circa 6 milioni di nuclei familiari per un totale di quasi 10 milioni di figli, confermandosi uno strumento indispensabile per il contrasto alla denatalità.

Le regole per il pagamento dell’Assegno unico universale

L’importo della mensilità dipende strettamente dalla fascia Isee di appartenenza, sebbene la misura resti universale. Anche chi non presenta la dichiarazione o supera la soglia massima di 45.939,56 euro riceverà comunque la quota minima prevista dalla legge. In assenza di un indicatore aggiornato per l’anno corrente, l’Inps procederà al pagamento basandosi sull’ultimo dato valido presente negli archivi, salvo ricalcoli futuri.

Un punto cruciale per i beneficiari riguarda la gestione degli arretrati. L’ente previdenziale ha chiarito che esiste una finestra temporale specifica per regolarizzare la propria posizione reddituale senza perdere le somme spettanti. I pagamenti vengono infatti disposti con decorrenza retroattiva qualora l’Isee venga attestato entro la scadenza perentoria del 30 giugno 2026, data oltre la quale non sarà più possibile recuperare i conguagli relativi ai mesi precedenti.

Modalità di accredito e consultazione dei pagamenti

I bonifici di aprile interesseranno diverse categorie di richiedenti in modo simultaneo. L’accredito riguarderà sia i percettori di Reddito di Cittadinanza, che riceveranno l’integrazione sulla carta di pagamento, sia i beneficiari che hanno optato per l’accredito diretto su conto corrente postale o bancario. L’istituto garantisce la massima trasparenza attraverso i propri canali telematici, permettendo ai cittadini di monitorare lo stato della propria pratica in tempo reale.

Per verificare la disposizione del pagamento, gli utenti possono accedere al Fascicolo Previdenziale del Cittadino tramite SPID, CIE o CNS. All’interno del portale è possibile visualizzare non solo la data esatta di valuta del bonifico, ma anche eventuali ricalcoli effettuati dall’ufficio in base a variazioni della composizione del nucleo o della situazione economica. Resta fondamentale per le famiglie monitorare la ricezione dei fondi per segnalare tempestivamente eventuali anomalie nelle procedure automatizzate di invio.