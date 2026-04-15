Il panorama motoristico nazionale torna a focalizzarsi sulla Sicilia. Dal 17 al 19 aprile 2026, gli Assoluti d’Italia Enduro a Caltanissetta trasformeranno il capoluogo in un palcoscenico internazionale. La città ospiterà il quinto e sesto round della stagione, insieme alla Coppa Italia, richiamando l’élite globale delle due ruote artigliate.

L’organizzazione dell’evento, curata dal Motoclub Fuorigiri, ha già predisposto le fasi preliminari. Team e piloti si raduneranno mercoledì 15 aprile in Piazza Mons. Garsia, area designata come cuore pulsante del paddock. Presso il Centro Culturale Polivalente Michele Abbate si terranno invece le verifiche tecniche e le iscrizioni ufficiali a partire dal venerdì mattina.

Il percorso e le sfide tecniche tra via Rochester e il territorio nisseno

Il momento più atteso per il pubblico inizierà venerdì 17 aprile alle 17:30. I piloti sfileranno da via Aldo Pinelli verso via Rochester per affrontare la Prova Spettacolo. Questo tracciato di enduro estremo prevede ostacoli artificiali come tronchi, pietre, tubi e jersey in cemento, progettati per esaltare la tecnica e la spettacolarità dei passaggi.

La competizione entrerà nel vivo sabato 18 aprile alle 8:30. Il tracciato prevede un anello di 45 chilometri da percorrere quattro volte il sabato e tre la domenica. Le classifiche verranno determinate da tre prove cronometrate specifiche: l’Enduro Test, il Cross Test e l’Extreme Test, capaci di mettere a dura prova anche i piloti più esperti.

Il prestigio della manifestazione è garantito dalla presenza di fuoriclasse come l’otto volte iridato Andrea Verona, il pluricampione inglese Steve Holcombe e il talento Brad Freeman. La partecipazione di questi atleti conferma l’alto livello agonistico della tappa siciliana nel calendario della Federazione Motociclistica Italiana.

“Siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione di tale prestigio, che trasforma Caltanissetta in una vetrina internazionale”, ha spiegato l’assessore allo Sport Toti Petrantoni. “Eventi come questo possono rappresentare un volano per il turismo e l’economia del nostro territorio. Accogliere così tanti campioni plurititolati è un’ulteriore conferma di un lavoro di squadra volto a valorizzare la vocazione sportiva della nostra comunità”.

Il Presidente del Motoclub Fuorigiri, Salvatore Sardo, ha sottolineato la complessità dell’impegno organizzativo: “Tracciare la linea di un evento così complesso è una sfida che affrontiamo con passione. Il percorso metterà alla prova i migliori piloti al mondo. È uno spettacolo di alto livello tecnico che abbiamo curato nei minimi dettagli”. Sardo ha inoltre ringraziato il team composto da Roberto Virzì, Alessandro Cortese, Gianfranco Sardo, Michele Tuminelli e Dario Garzia per il supporto operativo.

Per gli appassionati che desiderano seguire la gara, l’organizzazione ha predisposto dei volantini con QR-Code per localizzare i punti panoramici. Questi sono reperibili presso lo stand FMI in Piazza Mons. Garsia. È consigliabile consultare le disposizioni sulla viabilità fornite dal Comune di Caltanissetta per evitare disagi durante il weekend di gara. Altri eventi motoristici regionali sono disponibili su quotidianodiragusa.it.