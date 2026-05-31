A Scicli arrivano 77.322 euro nell’ambito del riparto regionale da 4 milioni di euro destinato ai Comuni siciliani che ospitano siti e geoparchi Unesco.

Il decreto è stato firmato dall’assessore alle Autonomie locali Elisa Maria Lucia Ingala ed è valido per il 2026.

Il finanziamento rientra nel piano della Regione Siciliana per sostenere la promozione e la gestione dei beni culturali riconosciuti a livello internazionale. Secondo quanto comunicato, le risorse sono state distribuite tra 70 Comuni dell’Isola, con criteri legati all’equilibrio territoriale e al peso demografico.

A darne notizia è stato il sindaco di Scicli Mario Marino, che ha confermato l’importo destinato alla città del barocco ragusano. Il contributo punta a rafforzare la fruizione e la valorizzazione dei siti culturali, inseriti nei circuiti Unesco presenti in Sicilia.