Miriam Indelicato, una studentessa di 23 anni originaria della provincia di Trapani, è stata rinvenuta senza vita giovedì sera all’interno del suo appartamento a Roma. La scoperta è avvenuta a poche ore da quello che sarebbe dovuto essere il traguardo della sua carriera accademica: la discussione della tesi di laurea presso l’università Luiss, programmata per la giornata odierna. I soccorritori, allertati tempestivamente, hanno potuto soltanto constatare il decesso della giovane.

Le indagini nell’appartamento di Roma

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno eseguito i rilievi scientifici nell’abitazione per ricostruire le ultime ore di vita della ventitreenne. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e, al momento, non escludono alcuna pista per chiarire la dinamica dei fatti. L’obiettivo primario è stabilire con certezza se il decesso sia riconducibile a un tragico incidente domestico o a un atto volontario.

La Procura ha già disposto gli esami medico-legali per fare piena luce sulle cause della morte. I risultati dell’autopsia, attesi nelle prossime ore, saranno determinanti per escludere il coinvolgimento di terzi e definire il quadro investigativo. All’interno dell’appartamento non sarebbero stati rinvenuti segni di effrazione, ma ogni dettaglio del materiale informatico e cartaceo della giovane è al vaglio delle autorità.

Il cordoglio tra Trapani e la Capitale

Miriam Indelicato era molto conosciuta tra Santa Ninfa e Campobello di Mazara, i centri dove aveva vissuto prima di trasferirsi nella Capitale. Dopo aver frequentato le scuole superiori a Castelvetrano, si era distinta per un percorso di studi brillante, culminato con l’iscrizione a uno dei corsi più prestigiosi della Luiss. La notizia della sua scomparsa ha raggiunto la Sicilia nella tarda serata di ieri, lasciando incredule le comunità locali dove la famiglia è stimata.

La vigilia di quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in una tragedia che interroga le istituzioni accademiche. Nelle prossime ore i familiari raggiungeranno Roma per le procedure di rito, in attesa che la magistratura conceda il nulla osta per il trasferimento della salma in Sicilia. La comunità studentesca della Luiss si è stretta nel silenzio, rinviando alcuni momenti celebrativi in segno di rispetto per la giovane collega.