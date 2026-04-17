L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ufficializzato il calendario dei pagamenti per l’assegno unico aprile 2026, confermando che l’erogazione avverrà nelle giornate del 20 e 21 del mese. Il beneficio, destinato ai nuclei familiari con figli a carico fino al ventunesimo anno di età, segue le fasce di reddito stabilite in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Come di consueto, la misura universale garantisce una continuità di sostegno ai genitori, indipendentemente dalla condizione lavorativa.
L’Assegno Unico e Universale ha rappresentato, sin dalla sua introduzione nel 2022, una vera rivoluzione nel welfare familiare italiano, accorpando diverse agevolazioni precedenti in un’unica soluzione mensile. Secondo i dati statistici aggiornati al 2026, la misura raggiunge oltre 6 milioni di nuclei familiari per un totale di circa 10 milioni di figli. L’impatto sul potere d’acquisto delle famiglie medie, specialmente in un contesto di inflazione variabile, resta significativo, con un investimento statale annuo che supera i 18 miliardi di euro.
Requisiti ISEE e soglie per il calcolo degli importi
La normativa vigente prevede che il sostegno sia corrisposto con criteri di progressività, ma la sua natura universale permette l’accesso anche a chi non dispone di una certificazione reddituale aggiornata. Secondo quanto comunicato ufficialmente, l’assegno “può essere richiesto anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 45.939,56 euro”. In questi casi specifici, l’INPS erogherà esclusivamente gli importi minimi previsti dalla legge, salvaguardando comunque il diritto al sussidio per ogni figlio.
Un aspetto cruciale per i beneficiari riguarda la retroattività degli arretrati. Qualora l’ISEE non sia stato presentato contestualmente alla domanda, ma venga “successivamente attestato entro il 30 giugno”, l’importo corretto verrà ricalcolato e accreditato includendo tutte le mensilità pregresse non percepite nella misura piena. Questo meccanismo di flessibilità burocratica protegge le famiglie che affrontano ritardi tecnici nella compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
Le date ufficiali per l’accredito dell’Assegno unico aprile 2026
Le tempistiche di pagamento sono state definite per garantire una distribuzione ordinata dei flussi finanziari su tutto il territorio nazionale. Come riportato espressamente nella nota tecnica dell’ente previdenziale, il pagamento per il mese in corso “sarà accreditato tra lunedì 20 e martedì 21”. I beneficiari riceveranno la somma direttamente sulle coordinate bancarie o postali indicate in fase di domanda, o tramite accredito su carta prepagata o libretto.
Oltre al compimento dei 21 anni, la misura prevede condizioni particolari per la permanenza nel beneficio dopo la maggiore età, come l’iscrizione a percorsi di formazione scolastica, professionale o di laurea, oppure lo svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa a basso reddito. Resta fondamentale per le famiglie il costante monitoraggio del proprio Fascicolo Previdenziale del Cittadino per verificare eventuali variazioni nel calcolo o sospensioni legate alla scadenza dei termini per l’aggiornamento dei dati reddituali necessari all’erogazione mensile.
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