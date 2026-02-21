Vittoria – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni, originario di Vittoria, trovato in possesso di un’arma con matricola abrasa detenuta illegalmente. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria sono intervenuti a seguito della richiesta d’aiuto da parte di una donna, che aveva denunciato il danneggiamento del parabrezza della propria autovettura.

Grazie alle immagini di un sistema di videosorveglianza installato nelle adiacenze dell’abitazione della donna, è stato possibile risalire all’autore del gesto. Infatti, gli investigatori del Commissariato si sono recati presso l’abitazione del 50enne ed hanno svolto una perquisizione domiciliare alla ricerca di armi, rinvenendo e sequestrando una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa e 24 cartucce occultate in una scatola.

Pertanto, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.