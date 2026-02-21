Scicli – Momenti di paura stamattina a Scicli. Un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica entra in un supermercato e aggredisce il personale. L’episodio è accaduto nell’area compresa tra via dei Lillà e viale Primo maggio. Secondo le prime informazioni l’uomo, un trentenne sciclitano, sarebbe uscito dalla propria abitazione in uno stato di marcata alterazione psicofisica.

Pare che prima di raggiungere la zona commerciale, avrebbe iniziato a urlare in strada, danneggiando alcune auto in sosta e suonando con insistenza i campanelli delle abitazioni vicine. L’escalation sarebbe poi proseguita in via dei Lillà, all’interno del supermercato dove dopo aver causato alcuni danni all’interno del locale avrebbe colpito e ferito due dipendenti.

Pare che subito dopo l’uomo si sarebbe allontanato cercando riparo vicino ad una stazione di carburante dove è stato poi fermato dai carabinieri. Sul posto anche un’ambulanza del 118.

Dalle prime indiscrezioni, appare evidente che l’intero episodio sia riconducibile a un profondo stato di disorientamento o a una grave fragilità di salute dell’uomo. (foto Assenza).