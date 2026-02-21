Scicli – Scicli piange la prematura scomparsa di Cinzia Scifo, morta a soli 56 anni dopo aver lottato invano contro una malattia. Cinzia era molto conosciuta e stimata in città, soprattutto per la sua attività lavorativa. Con il sorriso e la cordialità ogni accoglieva i clienti nel supermercato al quartiere Jungi.

La notizia della sua prematura morte ha suscitato profonda commozione in tutta Scicli, dove Cinzia godeva di grande affetto anche al di fuori dell’ambito lavorativo. Parenti, amici e conoscenti avranno l’occasione di renderle l’ultimo omaggio tra pochi giorni. I funerali si terranno lunedì 23 febbraio alle ore 11 nella Chiesa del SS. Salvatore.