Ispica – Un grave episodio di violenza domestica ieri ha scosso la città di Ispica, dove una donna di 50 anni è stata ridotta in fin di vita dal compagno, un 45enne di origini tunisine. Secondo le informazioni raccolte nelle ore successive al fatto, la vittima sarebbe stata colpita con inaudita violenza dal proprio convivente sebbene il movente sia ancora oggetto di approfondimento da parte delle Forze dell’Ordine. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i soccorritori del 118 che hanno trovato la donna in condizioni disperate.

La vittima è stata trasferita d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Maggiore Baglieri” di Modica, dove è stata ricoverata con traumi multipli. L’intervento della Polizia di Stato è stato risolutivo. Gli agenti della Polizia di Stato hanno blindato la zona del delitto per consentire i rilievi della Scientifica, necessari a cristallizzare le prove sulla scena. L’uomo sospettato del brutale gesto è stato prontamente individuato e posto in stato di fermo dalle autorità. Attualmente si trova nel carcere di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre gli investigatori stanno scavando nel passato della coppia per verificare se vi fossero precedenti segnalazioni di maltrattamenti o denunce sommerse.

Il clima a Ispica è di totale incredulità. Tra i vicoli della città, la notizia ha generato un mix di rabbia e profonda tristezza. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, lasciando i residenti attoniti.