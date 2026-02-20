Ragusa – Arrivano finalmente notizie incoraggianti dall’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. La giovane di 18 anni di Monterosso Almo, rimasta vittima di un terribile incidente lo scorso 20 gennaio in viale delle Americhe a Ragusa, si è risvegliata dal coma. Dopo settimane di attesa e preghiere, la ragazza ha riaperto gli occhi, segnando un punto di svolta nel suo delicato percorso clinico.

Sebbene il peggio sembri essere passato, la strada verso il pieno recupero è ancora lunga. I medici del nosocomio ragusano, pur avendo sciolto la prognosi sulla vita, mantengono la massima cautela. La giovane ha riportato fratture multiple e traumi severi che richiederanno cure specifiche. È già in programma il trasferimento della paziente verso un centro di eccellenza, quasi certamente a Messina, dove potrà iniziare un protocollo di riabilitazione intensiva in un reparto altamente specializzato.

L’incidente, avvenuto un mese fa, aveva scosso l’opinione pubblica per la sua violenza. La vettura su cui viaggiava la ragazza si era ribaltata più volte, trasformandosi in una trappola di metallo. Fu necessario un intervento complesso dei soccorritori per estrarre la giovane dal mezzo prima della corsa disperata in ospedale, dove era stata immediatamente posta in coma farmacologico.

Il ragazzo che si trovava al volante della vettura, rimasto quasi illeso nell’impatto, è stato ufficialmente denunciato a piede libero. Gli esami tossicologici eseguiti nell’immediatezza dei fatti avrebbero confermato un tasso alcolemico oltre i limiti di legge.