La stabilità atmosferica ha le ore contate. La Sicilia si prepara a vivere 24 ore di forte turbolenza a causa dell’arrivo di due fronti atlantici consecutivi, alimentati da correnti di matrice artica. Se il primo impulso lambirà l’isola in serata, sarà il secondo – previsto per domani pomeriggio – a portare le condizioni di maltempo più critiche.
Il bollettino per domani: piogge e temporali intensi
La giornata di domani sarà segnata da un peggioramento rapido e violento. Ecco la scansione oraria dei fenomeni:
- Mattina: Prime piogge e rovesci sparsi colpiranno i settori settentrionali. Sul resto dell’isola il cielo si presenterà diffusamente nuvoloso.
- Pomeriggio (Fase Critica): Il maltempo entrerà nel vivo. Sono attesi temporali di forte intensità sulla fascia occidentale, lungo il litorale tirrenico e sul settore ionico settentrionale. Piogge moderate e possibili scariche elettriche interesseranno anche le province meridionali.
- Sera: Si assisterà a un parziale miglioramento, sebbene residui fenomeni di instabilità continueranno a insistere sulle zone interne e sul versante tirrenico orientale.
Neve e crollo termico
L’aria fredda di origine polare provocherà una brusca picchiata delle temperature già dalla tarda serata odierna. Questo calo termico riporterà la neve sui rilievi siciliani: i fiocchi sono attesi inizialmente a quote di alta montagna, per poi scendere durante la serata di domani fin verso i 1100-1200 metri.
Venti di burrasca e mari agitati
L’elemento più pericoloso sarà però il vento. Le correnti ruoteranno dai quadranti nord-occidentali, rinforzando sensibilmente:
- Raffiche: Previsti venti di burrasca con punte che potranno toccare gli 80-90 km/h.
- Mari: Condizioni proibitive per la navigazione. Il Canale di Sicilia e il Tirreno occidentale passeranno da agitati a molto agitati, con onde alte che potrebbero causare mareggiate lungo le coste esposte e disagi nei collegamenti con le isole minori.
Il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia per domani, 20 febbraio, un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico nella parte settentrionale dell’isola e verde nella restante. Ecco il bollettino: dalle prime ore di domani, venerdì 20 febbraio 2026, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, specie sui settori occidentali e meridionali. forti mareggiate lungo le coste esposte
