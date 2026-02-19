“Il Consiglio dei ministri ha risposto con tempestività e concretezza ai territori del Sud duramente colpiti dal maltempo. Oltre un miliardo e cento milioni di euro per i danni causati dal ciclone in Sicilia, Sardegna e Calabria, e 150 milioni specificamente destinati alla frana di Niscemi: sono numeri che parlano chiaro e dimostrano la vicinanza del governo guidato da Giorgia Meloni alle comunità in difficoltà”.

Lo dichiara Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, commentando le risorse stanziate nell’ultimo Consiglio dei ministri su proposta del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.

“Il governo – prosegue Sallemi – non ha fatto mancare il proprio sostegno fin dal primo momento. La stessa presenza del presidente del Consiglio a Niscemi, nei giorni successivi alla frana, è stato un segnale importante: il governo c’è, ascolta e interviene. Ora, con questi fondi, si passa alla fase operativa, con i presidenti delle tre Regioni – in qualità di commissari delegati – pronti a mettere in campo gli interventi necessari per famiglie, imprese e infrastrutture”.

Particolare attenzione, sottolinea il senatore, è stata riservata proprio a Niscemi: “Per la frana è stata scelta una procedura straordinaria, con la nomina del capo della Protezione civile Fabio Ciciliano a commissario. Una scelta che garantisce rapidità ed efficacia. Il governo c’è, e continuerà a esserci, senza proclami ma con i fatti. Rispondiamo alle chiacchiere con concretezza e con interventi seri”.