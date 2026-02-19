Il weekend si apre sotto il segno dell’instabilità e del maltempo per la Sicilia. La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diramato un avviso di allerta meteo (gialla e verde a seconda dei settori) per la giornata di venerdì 20 febbraio, mettendo in guardia soprattutto per le intense correnti di matrice atlantica in arrivo.
Venti e Mareggiate: la fase critica
A partire dalle prime ore di domani, e per un arco temporale di almeno 18-24 ore, la Sicilia sarà spazzata da correnti occidentali particolarmente violente.
- Intensità: Sono previsti venti da forti a burrasca, con raffiche più insistenti lungo la fascia occidentale e meridionale.
- Coste: Il rischio maggiore è legato alle forti mareggiate che colpiranno i litorali esposti ai quadranti di Ponente e Maestrale.
Piogge e Temporali: le zone nel mirino
Sebbene non si prevedano precipitazioni alluvionali, il tempo resterà fortemente instabile.
- Fenomeni: Le piogge, da isolate a sparse, potranno assumere carattere di rovescio o temporale.
- Settori più colpiti: I cumulati più significativi sono attesi sulla Sicilia occidentale e settentrionale, dove le piogge potrebbero risultare puntualmente moderate. Più riparati, ma comunque soggetti a nuvolosità irregolare, i settori ionici.
La situazione dei mari
Il quadro marittimo si presenta proibitivo per la navigazione e per le attività costiere:
- Stretto di Sicilia: Da agitato a molto agitato.
- Tirreno meridionale: Agitato.
- Altri bacini: Molto mossi.
Un graduale miglioramento della ventilazione è previsto solo a partire dalla tarda serata di domani, con una parziale attenuazione dei fenomeni più intensi.
