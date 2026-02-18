Modica – “In occasione del Referendum Costituzionale del 21 e 22 marzo 2026, è pubblicato sul sito del comune di Modica l’avviso e la modulistica necessaria, circa la disponibilità all’esercizio delle funzioni di componente di seggio, presidente e scrutatore”. E’ quanto afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto.

L’invito rivolto alle elettrici e agli elettori, iscritti all’Albo degli Scrutatori, interessati a svolgere la funzione di scrutatore o di presidente di seggio elettorale, è di presentare una dichiarazione di disponibilità secondo l’allegato modello pubblicato sul sito del Comune di Modica, da presentare o direttamente presso il Servizio Elettorale, Corso Umberto I n.159, piano terra oppure inviare per email all’indirizzo: ufficio.elettorale@comune.modica.rg.it. Per informazioni ci si può rivolgere ai seguenti contatti: telefono: 0932 759372 e 0932 759370; cellulare: 338 6302875; whatsapp: 335 7636587”