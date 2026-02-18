Ragusa – Il Teatro Badia di Ragusa si prepara a un fine settimana particolarmente ricco, con tre appuntamenti consecutivi che uniscono musica, comicità e teatro contemporaneo. Una programmazione intensa che conferma la vitalità del palcoscenico di corso Italia e la volontà di offrire al pubblico proposte diverse ma accomunate dalla qualità artistica. Si comincia giovedì 19 febbraio alle 20,30 con la serata Art Lab dedicata al tema delle “Emozioni”, un laboratorio aperto, una occasione di esperienze condivise che mette insieme un percorso tra musica, prosa e improvvisazioni che rende omaggio a Lucio Battisti. Ogni artista tra quelli presenti si confronterà con l’altro, ciascuno con la propria sensibilità, per mettere in rilievo l’eredità musicale e poetica di uno dei cantautori più amati del panorama italiano. L’ingresso prevede un contributo di partecipazione di 5 euro, comprensivo di stuzzichini.

Sabato 21 febbraio, sempre alle 20,30, il Teatro Badia ospiterà un fuori-programma all’insegna della comicità con la commedia “Occhio a noi due”, firmata da Giovanna Criscuolo e interpretata da due volti noti della televisione siciliana, Carlo Kaneba e Loredana Scalia. Una pièce brillante, giocata su equivoci e situazioni paradossali, che promette risate e leggerezza. L’ingresso è fissato a 12,50 euro. Domenica 22 febbraio alle 18.30 sarà invece la volta della rassegna “Proposte”, che accoglierà il nuovo lavoro di Mania Creativa, “Non solo muse”, scritto e diretto da Pino Migliorisi. In scena cinque interpreti femminili – Gisella Burderi, Giada Ruggeri, Milena Nobile, Giuseppina Aiello e Gianfranca Cascino – per un testo che esplora la fragilità e la forza delle donne, spesso sospese tra lucidità e follia, ma sempre consapevoli del proprio valore. Lo spettacolo si annuncia intenso, dal ritmo serrato e con una forte componente drammatica. Anche in questo caso il biglietto è di 12,50 euro, con la possibilità di aderire alla promozione “Teatro & Pizza” a 10 euro, comprensiva di bevanda, per proseguire la serata in un clima conviviale.

«Abbiamo voluto costruire un fine settimana che rispecchiasse la nostra idea di teatro come luogo vivo, aperto e capace di parlare a pubblici diversi», spiega il direttore artistico Maurizio Nicastro. «Dalla musica d’autore alla comicità popolare, fino alla drammaturgia contemporanea, ogni appuntamento racconta un modo differente di stare sul palco. Il Teatro Badia sta crescendo grazie alla partecipazione del pubblico, che ci sta dimostrando entusiasmo e curiosità. È un segnale importante per la città e per chi crede nella cultura come motore di comunità». Nicastro sottolinea anche l’impegno organizzativo dietro una programmazione così serrata: «Non è semplice proporre tre eventi in tre giorni, ma crediamo che Ragusa meriti un’offerta culturale dinamica. Il nostro obiettivo è far sì che il teatro diventi un’abitudine, un luogo in cui tornare con piacere e in cui trovare ogni volta qualcosa di diverso».