Modica – Un evento storico per la città di Modica e per l’intero patrimonio artistico siciliano: i Teleri della Passione, i grandiosi teleri quaresimali rinvenuti in precarie condizioni nel 2021, tornano finalmente al loro antico splendore. Dopo un meticoloso intervento di restauro, i manufatti saranno esposti presso la Chiesa del Carmine per tutto il periodo della Quaresima 2026, segnando il loro ritorno alla pubblica venerazione dopo oltre un secolo dall’ultima esposizione documentata. L’annuncio ufficiale arriva dall’onorevole Ignazio Abbate, che ha seguito l’intero iter del recupero, rintracciando le risorse necessarie attraverso uno specifico emendamento alla manovra finanziaria della Regione Siciliana.

“È un momento di grande emozione per tutta la comunità – dichiara l’on. Abbate – perché restituire a Modica questi teleri, rimasti chiusi nei magazzini per più di cento anni, non è solo un’operazione di tutela artistica, ma un atto di riconsegna della nostra memoria storica e religiosa. Grazie alle risorse che sono riuscito a far stanziare dal governo regionale, abbiamo trasformato quello che era un cantiere aperto alla cittadinanza in un traguardo concreto di valorizzazione territoriale.” Il restauro, affidato alla sapiente cura della maestra Gaetana Ascenzo, ha visto un intervento complesso che ha interessato tutte le tele: micro-aspiratura, pulitura, vaporizzazione a freddo e la delicata reintegrazione pittorica delle lacune. Durante i lavori, il cantiere allestito presso la Chiesa di San Paolo Apostolo è stato meta di continui flussi di fedeli e turisti, a testimonianza del forte legame della città con queste opere. L’operazione ha visto la costante sinergia tra le istituzioni, con il prezioso supporto del Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, della Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa, guidata dall’arch. De Marco e del parroco Don Sparacino. “La scelta della Chiesa del Carmine per l’esposizione quaresimale non è casuale,” continua l’onorevole Abbate.

“I lavori di restauro della chiesa stessa sono proceduti di pari passo con quelli dei teleri, in una visione d’insieme che punta a rendere Modica, sito UNESCO, una meta sempre più centrale nel panorama del turismo culturale internazionale. Vedere oggi queste opere esposte dopo oltre un secolo è la prova che, con una programmazione seria e il reperimento di fondi certi, il nostro immenso patrimonio può e deve tornare a splendere.” I Teleri della Passione resteranno esposti presso la Chiesa del Carmine per tutto il periodo quaresimale, offrendo a visitatori e fedeli un’esperienza spirituale ed estetica unica nel suo genere.