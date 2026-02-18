Modica – “Insieme all’assessore alle Politiche sociali Concetta Spadaro e al consigliere Leandro Giurdanella, abbiamo incontrato ieri i rappresentanti dell’associazione CEA, Centro Educativo Alzheimer”. A parlare è il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto. “L’associazione, che ha sede in via Fontana nello stabile di Crisci Ranni, si occupa di assistere le persone affette da questa tremenda malattia e di dare supporto alle loro famiglie.

Con il direttivo dell’associazione, – spiega il sindaco di Modica – abbiamo avviato un rapporto di stretta collaborazione a cominciare dal nostro impegno di patrocinare la loro attività professionale fatta di passione, capacità, ausilio e affetto verso chi soffre e i loro cari. Abbiamo anche pianificato l’organizzazione di un seminario a tema che sarà a maggio e che segnerà anche il momento ufficiale di inaugurazione della loro sede e della loro attività. In programma per il prossimo autunno anche un convegno di alto spessore medico/scientifico che terremo a Modica, dedicato a questa malattia con esperti del tema di rango nazionale”.