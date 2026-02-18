Ispica – Incidente stamattina per il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini. E’ avvenuto prima che iniziasse la seduta del Consiglio comunale, che si teneva all’auditorium Iozzia, per l’indisponibilità dell’aula consiliare danneggiata dal maltempo, il primo cittadino non si è accorto di uno scalino all’ingresso, inciampando. E’ caduto rovinosamente a terra, senza avere la possibilità di proteggersi il volto con le mani.
Attivati subito i soccorsi, il primo cittadino è stato medicato: gli sono stati applicati diversi punti di sutura per rimarginare le ferite esterne. I primi accertamenti clinici hanno confermato una frattura al setto nasale.
