Nuova chance per i giovani che hanno deciso di mettersi in proprio. L’INPS ha ufficialmente riaperto la finestra per richiedere il bonus giovani imprenditori, un sostegno economico che può raggiungere i 18.000 euro complessivi. La misura, nata sotto l’egida del Decreto Coesione e finanziata dal programma nazionale “Giovani, donne e lavoro 2021-2027”, mira a consolidare le nuove realtà professionali nei settori trainanti dell’economia italiana.

In cosa consiste l’agevolazione

Il contributo è strutturato come un assegno mensile di 500 euro per tre anni. Non si tratta di un semplice sussidio, ma di un supporto all’avvio:

Importo: 500 € al mese per 36 mesi.

500 € al mese per 36 mesi. Natura fiscale: Le somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Le somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Erogazione: Liquidazione annuale anticipata, basata sui mesi di attività effettivamente svolti.

I requisiti: chi può presentare domanda

Il bando è rivolto a una platea specifica di nuovi professionisti e imprenditori che rispondano a tre requisiti fondamentali:

Età: Essere “Under 35” al momento dell’avvio dell’attività. Cronologia: La Partita IVA deve essere stata aperta tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Stato occupazionale: Il richiedente deve risultare disoccupato al momento dell’inizio della nuova avventura professionale.

Settori ammessi e spese coperte

Il bonus punta forte sulla transizione digitale ed ecologica. L’elenco dei settori è vasto e comprende, tra gli altri:

Attività manifatturiere e hi-tech.

Produzione di software e consulenza informatica.

Energie rinnovabili e gestione rifiuti.

Servizi sanitari, sociali, culturali e creativi.

Cosa si può acquistare? Non esiste un catalogo rigido, ma ogni spesa deve essere coerente con il piano aziendale. Rientrano nell’agevolazione l’acquisto di beni strumentali, canoni d’affitto, utenze, software specializzati e investimenti tecnologici.

Attenzione: È obbligatoria la tracciabilità contabile di ogni operazione. Il Ministero del Lavoro potrà effettuare controlli mirati e verifiche in loco per accertare che i fondi siano stati utilizzati correttamente.

Come inviare la richiesta

La domanda va inoltrata esclusivamente per via telematica tramite il portale INPS entro il termine perentorio del 2 marzo 2026. I candidati dovranno autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS.

L’INPS ha inoltre aggiornato le tabelle di ammissibilità seguendo la nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore a gennaio, per garantire che tutti i nuovi codici attività siano correttamente mappati. Poiché le risorse sono assegnate fino a esaurimento dei fondi territoriali, la tempestività nell’invio della domanda potrebbe essere decisiva.