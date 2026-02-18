Un ordigno bellico è stato rinvenuto sulla SS 514 “di Chiaramonte” durante le operazioni di bonifica preliminari ai lavori di ammodernamento della Ragusa-Catania. La scoperta, avvenuta all’altezza del km 1,400, ha reso necessaria una chiusura temporanea della statale per consentire agli artificieri di operare in totale sicurezza. La presenza dell’ordigno bellico Ragusa Catania impone un intervento rapido e coordinato, motivo per cui Anas ha programmato la bonifica per domenica 1 marzo, con una finestra operativa che comporterà modifiche significative alla viabilità.

Ordigno bellico Ragusa Catania: cosa è stato trovato e perché serve la chiusura

Il ritrovamento riguarda un ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale, emerso durante le attività di scavo legate al progetto di ammodernamento della Ragusa‑Catania. Si tratta di un evento non raro nei cantieri infrastrutturali, ma che richiede procedure rigorose.

L’ordigno è stato individuato in un tratto strategico della SS 514, tra il km 0 e il km 11,900, una zona ad alta percorrenza che collega Ragusa con Catania e con l’aeroporto di Comiso.

Per garantire la sicurezza di automobilisti e operatori, la normativa impone la creazione di un’area di interdizione totale. Da qui la necessità di chiudere completamente la statale per alcune ore.

Orari e modalità della chiusura della SS 514

La chiusura sarà attiva domenica 1 marzo, dalle 7:00 alle 12:00. Durante questo intervallo, nessun veicolo potrà transitare nel tratto interessato. Anas ha predisposto un piano di gestione del traffico per ridurre al minimo i disagi.Per chi deve percorrere la Ragusa‑Catania durante la chiusura, è stato definito un itinerario alternativo valido in entrambi i sensi di marcia.

Deviazione sulla SP7 verso Comiso

Al km 12 della SS 514, gli automobilisti dovranno imboccare l’uscita per Chiaramonte Gulfi – Comiso – Aeroporto, proseguendo sulla SP7 per circa 3,5 km.

L’itinerario consigliato è il seguente:

al km 12 della SS 514, imboccare l’uscita per Chiaramonte Gulfi – Comiso – Aeroporto;

proseguire sulla SP7 in direzione Comiso per circa 3,5 km;

continuare sulla Strada Provinciale Comiso–Chiaramonte per circa 1,2 km;

immettersi sulla strada comunale (via Leonardo Sciascia) per circa 1,5 km;

alla rotatoria, proseguire su via Eucalipti/SP7 per circa 450 metri;

alla successiva rotatoria, svoltare su via Gandhi e continuare per circa 350 metri;

svoltare su via S. Biagio e procedere per circa 450 metri;

alla rotatoria, seguire le indicazioni per via Generale Girlando per circa 1,3 km;

immettersi sulla SS 115 “Sud Occidentale Sicula” in direzione Ragusa;

allo svincolo tra la SS 514 “di Chiaramonte” (km 0) e la SS 115 “Sud Occidentale Sicula” (km 314,300), seguire le indicazioni per Siracusa – Modica oppure Ragusa Ovest.

Collegamento con la SS 115 “Sud Occidentale Sicula”

Il percorso prosegue lungo la Strada Provinciale Comiso–Chiaramonte, via Leonardo Sciascia, via Eucalipti, via Gandhi, via San Biagio e via Generale Girlando, fino all’innesto con la SS 115, da cui sarà possibile dirigersi verso Ragusa, Modica o Siracusa. La presenza dell’ordigno bellico Ragusa Catania richiede massima prudenza, ma la gestione coordinata dell’intervento garantirà un ritorno alla normalità in tempi rapidi.