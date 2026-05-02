Il Consiglio comunale di Santa Croce Camerina ha approvato giovedì 30 aprile 2026 il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

La misura, proposta dall’Amministrazione, consente ai cittadini di regolarizzare i debiti con il Comune di Santa Croce Camerina senza sanzioni e interessi, con rateizzazione fino a 60 mensilità e rata minima di 50 euro. L’obiettivo dichiarato è alleggerire il peso sui bilanci familiari e ricostruire un rapporto di fiducia tra ente e contribuenti.

Il provvedimento recepisce le opportunità previste dalla Legge di Bilancio dello Stato 2026 e riguarda tutti i tributi comunali derivanti da titoli esecutivi e crediti maturati fino al 31 marzo 2026. Sugli atti esecutivi emessi saranno eliminati sanzioni e interessi. Per chi aderisce è prevista la possibilità di pagare in forma rateale con applicazione degli interessi al tasso legale vigente.

Dalle 36 alle 60 rate per aiutare le famiglie. Grazie a un emendamento approvato in aula, il numero massimo delle rate è stato esteso da 36 a 60. L’importo minimo di ciascuna rata resta fissato a 50 euro. Una scelta che, secondo quanto dichiarato dall’Amministrazione comunale, punta a rendere la misura più sostenibile per famiglie e attività del territorio di Santa Croce Camerina.

“Con questo importante atto votato dal Consiglio – dichiara il sindaco Peppe Dimartino – tendiamo una mano ai cittadini santacrocesi, offrendo loro la possibilità concreta di regolarizzare il pagamento dei tributi senza gravare ulteriormente sui bilanci familiari. Siamo consapevoli delle difficoltà che molte famiglie stanno affrontando e, proprio per questo, abbiamo voluto con determinazione uno strumento che consenta di rientrare gradualmente dalla propria posizione debitoria, mantenendo un rapporto sereno e collaborativo con l’amministrazione. Sono convinto che la nostra comunità saprà cogliere questa opportunità con il senso di responsabilità che l’ha sempre contraddistinta”.

Condizioni e tempi per aderire

La definizione agevolata includerà tutti i tributi maturati fino al 31 marzo 2026. Il piano di rateizzazione potrà arrivare fino a 60 mensilità. Il primo cittadino ha definito la misura “una scelta politica chiara, orientata a costruire un rapporto rinnovato di fiducia e comprensione tra istituzioni e cittadini, nell’interesse dell’intera comunità”.

Ringraziamenti e iter amministrativo

“Desidero ringraziare il Consiglio comunale per l’approvazione unanime del regolamento e per i contributi migliorativi apportati, così come il dottor Bruno Busacca, responsabile del II Dipartimento, per il lavoro svolto con professionalità e dedizione”, ha aggiunto Dimartino.

Nei prossimi giorni, come confermato dal Comune di Santa Croce Camerina, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente e sull’albo pretorio tutte le informazioni relative a modalità e tempistiche per aderire alla definizione agevolata. La scadenza è vicina.