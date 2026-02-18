Modica – «Hai appena compiuto ottantadue anni. Sei sempre bella, elegante e desiderabile. Sono cinquantotto anni che viviamo insieme e ti amo più che mai». Il Teatro Garibaldi di Modica invita il pubblico alla scoperta di “Storia di un amore”, spettacolo ispirato al romanzo “Lettera a D.” di André Gorz, edito da Sellerio. Un nuovo, coinvolgente appuntamento della stagione musicale della Fondazione, in scena domenica 22 febbraio alle ore 18.30, che intreccia narrazione, musica e danza. Con la regia di Giovanni Mazzara, a interpretare André Gorz è Andrea Tidona, uno dei volti più amati della cinematografia e della fiction italiane, capace di restituire la lucidità, la fragilità e la tensione intellettuale del filosofo.

Accanto a lui, nel ruolo della compagna di vita Dorine, la danzatrice Yuriko Nishihara, che firma anche le coreografie. Sulle musiche originali di Giuseppe Milici (armonica) e Mauro Schiavone (pianoforte), insieme a pagine di grandi compositori, a brani swing e canzoni francesi del dopoguerra, si evocano atmosfere, incontri e luoghi della memoria. È il 1947 quando Gérard Horst, vero nome di André Gorz, giovane viennese rifugiato in Svizzera, incontra Dorine, attrice inglese impegnata in teatro. Da quell’istante, le loro vite non si separeranno più. Cinquantotto anni dopo, Gorz guarda indietro: alla giovinezza, ai primi tempi incerti a Parigi, quando comincia a tradurre, a scrivere come giornalista, a formarsi come filosofo; agli anni di una militanza politica intensa, alle idee condivise con figure straordinarie del Novecento come Sartre e Marcuse; alle battaglie sociali, ai cambiamenti che la coppia attraversa insieme, sempre uno accanto all’altra. La lettera diventa così una confessione senza veli, un testamento d’amore. «Portare in scena questo testo significa condividere con il pubblico un racconto che attraversa un’epoca e un’intera vita – affermano Maria Monisteri, presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, e il sovrintendente Tonino Cannata – È un viaggio emotivo che parla di dedizione, di pensiero, di passione.

Andrea Tidona, amico della nostra Fondazione, con Yuriko Nishihara, Giuseppe Milici e Mauro Schiavone, diretti da Giovanni Mazzara, portano sul palcoscenico un’opera che ci ricorda quanto l’amore possa essere, davvero, una verità essenziale».

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/storia-di-un-amore-modica. Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.