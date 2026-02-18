Vittoria – Un pomeriggio di grande musica, ma soprattutto un forte gesto di solidarietà. Domenica 22 febbraio alle ore 18.00, il Teatro Comunale Vittoria Colonna di Vittoria ospiterà “Vintage Style – Jazz & Swing Retrò Live”, concerto di beneficenza promosso dal Museo Enologos e dall’Associazione Antea “Cultura e Vita” Vittoria, con il patrocinio della Città di Vittoria.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: sostenere concretamente la città di Niscemi attraverso una raccolta fondi che trasforma la musica in strumento di aiuto e vicinanza. Il concerto rappresenta un momento di condivisione e partecipazione attiva, in cui l’arte diventa veicolo di solidarietà e responsabilità sociale.

Protagoniste della serata saranno le atmosfere eleganti e coinvolgenti del jazz e dello swing retrò, in un viaggio sonoro dal sapore vintage capace di unire generazioni diverse nel segno della cultura e dell’impegno civile.

“Vintage Style” non è solo uno spettacolo musicale, ma un’occasione per dimostrare come la comunità possa fare rete e rispondere con sensibilità e concretezza a un bisogno collettivo.

Ogni presenza in sala sarà un contributo diretto a sostegno della finalità benefica dell’evento.

Gli organizzatori invitano cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare numerosi, trasformando un pomeriggio di musica in un segno tangibile di solidarietà verso Niscemi.