Fondi FUA Modica: 10 milioni di euro per sport, scuole e parcheggi

Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, ha siglato ieri a Palermo l’intesa FUA insieme al Presidente Renato Schifani. Il documento sblocca complessivamente 52 milioni di euro per alcuni comuni iblei tra cui la città della Contea, la ricaduta economica supera i 10 milioni di euro. Questi fondi finanzieranno una serie di interventi strategici pronti a cambiare il volto del territorio.

Infrastrutture e mobilità: la svolta per Modica Alta

Il piano di investimenti punta con decisione sulla riqualificazione urbana e sulla fluidità del traffico. La notizia più attesa riguarda il parcheggio di San Giovanni. Questa infrastruttura rappresenta la chiave di volta per il rilancio di Modica Alta dopo decenni di attesa. Parallelamente, l’amministrazione interverrà sulla SS115 in zona Polo Commerciale. Il progetto prevede l’allargamento alla quarta corsia e la creazione di uno spartitraffico centrale. Questa soluzione garantirà maggiore sicurezza e rapidità negli spostamenti quotidiani dei cittadini.

Sport e istruzione: i nuovi cantieri per la crescita

L’Amministrazione non trascura il benessere sociale e la sicurezza degli edifici scolastici. Al polo sportivo Pietro Scollo arriveranno 2 milioni di euro per completare i lavori esclusi dal precedente PNRR. L’intervento prioritario riguarda la copertura della tribuna B per restituire dignità alla struttura. Sul fronte dell’istruzione, la scuola Sacro Cuore di via Risorgimento beneficerà di un profondo efficientamento energetico. Questi lavori proseguono il percorso virtuoso di miglioramento delle infrastrutture pubbliche cittadine.

Ciclovie e turismo: il collegamento tra le spiagge

La visione della giunta Monisteri abbraccia anche le località balneari con progetti dedicati alla mobilità dolce. Una nuova ciclabile collegherà Marina di Modica a Maganuco. A Maganuco è prevista anche la sistemazione completa della piazzetta Santa Chiara. Ogni ambito della città riceve così un’attenzione specifica all’interno di una programmazione reale e dettagliata.

Il Sindaco ha lodato il lavoro incessante degli assessori Antonio Drago e Tino Antoci. La loro precisione tecnica ha permesso di ottenere risultati tangibili in ogni dettaglio richiesto. Con l’accordo archiviato, la città è pronta a trasformare i fondi in progetti esecutivi e cantieri reali.