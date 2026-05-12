A Ragusa prende il via il piano asfaltature 2026 annunciato dal sindaco Peppe Cassì. I primi interventi riguardano alcune strade ad alta percorrenza della città, con lavori già avviati nella parte alta di via dell’Ulivo e nuove operazioni previste nei prossimi giorni nell’area compresa tra via G. Di Vittorio e via Ducezio.

La prima area coinvolta è la zona alta di via dell’Ulivo, utilizzata quotidianamente come collegamento tra piazza Luigi Sturzo, via Mongibello, corso Vittorio Veneto alto e via Ettore Fieramosca. Si tratta di uno dei bypass più trafficati della città, soprattutto nelle fasce orarie di ingresso e uscita dagli uffici e dalle scuole.

Il sindaco Peppe Cassì ha confermato l’avvio operativo del piano 2026 spiegando che il successivo cantiere interesserà lo snodo tra via G. Di Vittorio e via Ducezio. In quell’area la scarifica dell’asfalto è già visibile da alcuni giorni.

Il progetto comprende anche il rifacimento della segnaletica stradale a terra, intervento previsto subito dopo la posa del nuovo manto bituminoso. Durante le lavorazioni resterà attiva la segnaletica verticale temporanea predisposta per regolare la circolazione.

Il Sindaco invita gli automobilisti a prestare attenzione nelle zone interessate dai cantieri, soprattutto negli incroci dove la viabilità potrebbe subire modifiche temporanee durante le operazioni di asfaltatura.

L’intervento rientra nel programma di manutenzione straordinaria delle strade cittadine predisposto dall’amministrazione comunale per il 2026. Al momento non sono state comunicate ulteriori date relative ad altri quartieri o arterie della città, ma il piano dovrebbe proseguire progressivamente in altre zone di Ragusa.