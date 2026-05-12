La sostenibilità agricola porta la provincia di Ragusa sul podio nazionale. L’azienda Vittoria Tomatoes, realtà produttiva con sede a Vittoria specializzata nella coltivazione e commercializzazione del pomodoro, ha ottenuto il terzo posto in Italia nella sesta edizione di AGRIcoltura100, il rapporto che valuta il livello di sostenibilità delle imprese agricole italiane.

Il riconoscimento è stato assegnato durante la presentazione del rapporto 2026 a Palazzo della Valle, a Roma. L’iniziativa è promossa da Confagricoltura e Reale Mutua, con l’analisi curata da MBS Consulting del Gruppo Cerved.

Secondo quanto comunicato da Confagricoltura Ragusa, il risultato raggiunto dall’azienda vittoriese rappresenta uno dei principali riconoscimenti nazionali per il comparto agricolo del territorio ibleo, storicamente legato alla produzione orticola in serra.

Il rapporto AGRIcoltura100 ha coinvolto oltre 3.800 aziende agricole italiane. Dallo studio emerge una crescita delle imprese considerate virtuose sul fronte ambientale, organizzativo e sociale: nel 2026 la quota delle aziende con livelli elevati di sostenibilità ha raggiunto il 57,9%, contro il 49,3% registrato nel 2020.

Tra gli elementi presi in considerazione figurano investimenti in innovazione, qualità delle produzioni, gestione del rischio ambientale e valorizzazione del capitale umano. Secondo il rapporto, oltre il 70% delle aziende analizzate ha effettuato investimenti negli ultimi due anni.

Nel caso di Vittoria Tomatoes, il riconoscimento premia un modello produttivo che punta su qualità agricola, organizzazione aziendale e attenzione agli aspetti ambientali. L’azienda opera nel comparto del pomodoro fresco, uno dei settori trainanti dell’economia agricola della fascia trasformata ragusana.

“Siamo orgogliosi che un’azienda del nostro territorio abbia ottenuto un risultato così importante”, ha dichiarato Antonino Pirrè, presidente di Confagricoltura Ragusa. “Questo traguardo conferma la capacità delle imprese agricole ragusane di competere a livello nazionale investendo in sostenibilità e innovazione”.

Anche Salvo Tomasi di Vittoria Tomatoes ha sottolineato il valore del premio, definendolo un riconoscimento al lavoro svolto sul fronte della qualità produttiva, della tutela ambientale e della responsabilità sociale.

Il risultato ottenuto dall’azienda di Vittoria rafforza la presenza del comparto agricolo ragusano nei principali percorsi nazionali dedicati all’innovazione e alla sostenibilità. Un settore che continua a rappresentare uno dei motori economici del territorio, soprattutto nell’area serricola compresa tra Vittoria, Acate e la fascia costiera della provincia di Ragusa.