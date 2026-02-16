Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Salve, nel basso Salento. Emanuele Grecuccio, un giovane di 33 anni stimato e conosciuto da tutti, si è spento nella notte tra sabato e domenica a causa di quello che sembrerebbe essere stato un attacco virale fulminante. La notizia ha lasciato nel dolore il piccolo centro salentino, che si è stretto attorno alla famiglia in un silenzio colmo di incredulità.

La cronaca del dramma

Tutto si è consumato in poche ore. Nella serata di sabato 14 febbraio, Emanuele avrebbe accusato un malore improvviso accompagnato da una febbre molto alta. Le sue condizioni sono apparse immediatamente serie, tanto da richiedere il trasporto d’urgenza verso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Nonostante il tempestivo intervento dei medici del nosocomio leccese e i disperati tentativi di stabilizzarlo, il quadro clinico è precipitato durante la notte, portando al decesso del giovane.

Il profilo: un giovane impegnato nel volontariato

Emanuele era una figura molto nota a Salve, non solo per la sua giovane età ma anche per la sua partecipazione attiva alla vita sociale. Dopo un periodo trascorso all’estero per motivi lavorativi, era rientrato in Italia da poco tempo, riprendendo il suo posto all’interno della comunità e dedicandosi, tra le altre cose, ad attività di volontariato.

Carnevale annullato in segno di lutto

In segno di profondo rispetto per il dolore della famiglia e interpretando il sentimento di smarrimento dei circa 4.500 abitanti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Villanova ha deciso di sospendere immediatamente i festeggiamenti previsti.

“L’amministrazione si stringe con affetto attorno alle famiglie colpite da questo immenso dolore”, si legge nella nota ufficiale del Comune. “In segno di rispetto, la sfilata di Carnevale è annullata”.

La tragedia di Emanuele Grecuccio lascia un vuoto incolmabile in un paese che, oggi, ha deciso di fermarsi per onorare la memoria di uno dei suoi figli più solari e impegnati.