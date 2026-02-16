L’Italia si trova ad affrontare un “inverno demografico” sempre più rigido: i dati INPS più recenti mostrano che nel 2025 le nascite sono scese sotto la soglia delle 370.000 unità, con una flessione del 3% rispetto all’anno precedente. In questo scenario, l’Assegno Unico Universale (AUU) rappresenta lo strumento principale messo in campo dallo Stato per sostenere la genitorialità e offrire un aiuto concreto alle famiglie, dal settimo mese di gravidanza fino all’età adulta dei figli.

Che cos’è l’Assegno Unico Universale?

Introdotto nel 2022, l’AUU è un contributo mensile che ha semplificato il sistema dei bonus familiari. Ha infatti assorbito e sostituito vecchie misure come il “bonus bebè” (oggi trasformato in Bonus Nascite), le detrazioni per figli minorenni e il bonus per il terzo figlio, unificandoli in un’unica erogazione economica stabile.

A chi spetta: la platea dei beneficiari 2026

La misura è definita “universale” perché non esclude nessuno, ma l’importo varia in base alla situazione economica. Possono richiederlo:

Lavoratori: dipendenti, autonomi e liberi professionisti.

dipendenti, autonomi e liberi professionisti. Non occupati: disoccupati e nuclei senza reddito.

disoccupati e nuclei senza reddito. Pensionati.

Limiti di età e condizioni

L’assegno viene corrisposto per:

Minorenni: dal 7° mese di gestazione fino ai 18 anni. Figli con disabilità: senza alcun limite di età. Maggiorenni fino a 21 anni: a patto che studino, frequentino tirocini o corsi professionali, siano iscritti ai centri per l’impiego o svolgano il Servizio Civile.

Nota sul carico fiscale: Un figlio è considerato “a carico” se il suo reddito annuo non supera i 4.000 € (fino a 24 anni) o i 2.840,51 € (fino a 30 anni). I figli disabili sono sempre considerati a carico, indipendentemente dal reddito o dall’età.

Requisiti di cittadinanza e residenza

Per accedere al beneficio, il richiedente deve:

Essere cittadino italiano, UE, o extra-UE con regolare permesso di soggiorno di lungo periodo (o di lavoro/ricerca di almeno un anno).

Essere residente e domiciliato in Italia con i figli per tutta la durata del sussidio.

Aver risieduto in Italia per almeno due anni (anche non continuativi) o avere un contratto di lavoro (indeterminato o determinato di almeno 6 mesi).

(anche non continuativi) o avere un contratto di lavoro (indeterminato o determinato di almeno 6 mesi). Pagare l’IRPEF in Italia.

Gli importi del 2026: l’impatto dell’ISEE

Sebbene l’assegno spetti a tutti, la cifra mensile è fortemente influenzata dall’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Importo Massimo: Con un ISEE inferiore a 17.470 € , si percepiscono 204 € al mese per ogni figlio minorenne.

Con un ISEE inferiore a , si percepiscono al mese per ogni figlio minorenne. Importo Minimo: Con un ISEE superiore a 46.583 € (o in assenza di ISEE), si ricevono 58,30 € per figlio.

Con un ISEE superiore a (o in assenza di ISEE), si ricevono per figlio. Fasce intermedie: Per valori compresi tra queste soglie, l’importo viene calcolato in maniera proporzionale.

Le Maggiorazioni previste

Oltre alla quota base, esistono bonus extra cumulabili:

Dal terzo figlio in poi: fino a 97,68 € aggiuntivi (in base all’ISEE).

fino a aggiuntivi (in base all’ISEE). Figli con disabilità: maggiorazioni fisse tra 91 € e 122 € (indipendenti dall’ISEE).

maggiorazioni fisse tra (indipendenti dall’ISEE). Madri under 21: bonus fisso di 23,3 € per figlio.

bonus fisso di per figlio. Genitori entrambi lavoratori: fino a 34,4 € extra per figlio minore.

Calendario e scadenze decisive

L’INPS ha già delineato i pagamenti per il 2026, ma la data più importante per le famiglie è il 28 febbraio.