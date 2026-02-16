La Sicilia resta nella morsa del maltempo con il Ciclone Oriana. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha diramato per la giornata di domani, martedì 17 febbraio, un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, che interesserà in particolare le province di Palermo, Catania e Messina. Le prossime 24-30 ore saranno caratterizzate da un’intensa fase di instabilità e, soprattutto, da una ventilazione estremamente turbolenta.

L’avviso della Protezione Civile: vento e mareggiate

Secondo il bollettino n. 26047, la Sicilia dovrà fare i conti con correnti settentrionali molto forti.

Venti: Si prevedono raffiche da forti a burrasca , provenienti dai quadranti nord-occidentali.

Si prevedono raffiche da forti a , provenienti dai quadranti nord-occidentali. Mari: Condizioni critiche per la navigazione. Lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio risulteranno da agitati a molto agitati .

Condizioni critiche per la navigazione. Lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio risulteranno . Coste: Elevato il rischio di mareggiate lungo tutti i litorali esposti ai venti di Maestrale e Tramontana.

Precipitazioni: la mappa delle piogge

Il passaggio del ciclone porterà piogge sparse, sebbene non di intensità estrema, su gran parte del territorio regionale:

Zone più colpite: I rovesci, anche a carattere temporalesco, interesseranno i settori nord-occidentali, centrali e il versante tirrenico del Messinese.

I rovesci, anche a carattere temporalesco, interesseranno i settori nord-occidentali, centrali e il versante tirrenico del Messinese. Accumuli: I quantitativi di pioggia saranno generalmente deboli, con punte di moderata intensità solo sulla fascia costiera tirrenica settentrionale.

Evoluzione meteo per la giornata

Il quadro meteorologico sarà variegato a seconda delle zone:

Fascia Tirrenica e Appennino: Avvio di giornata molto nuvoloso con piogge deboli, seguito da un graduale miglioramento e schiarite a partire dal pomeriggio.

Avvio di giornata molto nuvoloso con piogge deboli, seguito da un graduale miglioramento e schiarite a partire dal pomeriggio. Versante Ionico e Meridionale: Il tempo si manterrà più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata.

Il tempo si manterrà più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Entroterra: Nubi sparse al mattino, in rapido dissolvimento verso un pomeriggio ampiamente soleggiato.

Quadro termico: le massime città per città

Le temperature massime oscilleranno tra i 7°C delle aree montane e i 17°C delle zone costiere più riparate. Ecco il dettaglio provinciale: