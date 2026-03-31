IA Sicilia: la prima rete regionale per l’intelligenza artificiale nelle scuole

L’intelligenza artificiale entra ufficialmente nelle scuole siciliane. Martedì 31 marzo a Palermo e mercoledì 1 aprile a Catania viene presentata IA Sicilia, la prima rete regionale dedicata all’uso corretto dell’IA nella didattica e nell’amministrazione scolastica.

Il progetto nasce da un’iniziativa dell’IIS “Tommaso Fazello” di Sciacca. Risponde all’esigenza di coordinare la modernizzazione digitale degli istituti siciliani attraverso modelli operativi condivisi.

La visione: governare la tecnologia, non subirla

Il primo appuntamento si tiene il 31 marzo alle 14.30 presso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Scelsa” di Palermo. Il secondo è fissato per il 1 aprile alle 10.30 all’Istituto “Marconi Mangano” di Catania.

Il Dott. Leonardo Mangiaracina, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Fazello” di Sciacca, spiega la filosofia della rete:

“Con questa Rete vogliamo superare la frammentarietà: l’Intelligenza Artificiale è una sfida troppo complessa per essere affrontata in solitudine. Insieme alle colleghe Daniela Miceli e Maria Catena Trovato, alla guida delle scuole co-capofila di Palermo e Catania, abbiamo condiviso l’obiettivo di lavorare nella costruzione di un modello di governance unitario. Non vogliamo subire la tecnologia, ma governarla con una bussola comune, garantendo sicurezza, etica e inclusione per tutti gli studenti siciliani.”

I tre pilastri della rete IA Sicilia

Formazione pratica per docenti e personale ATA

La rete punta a sviluppare competenze concrete. I docenti e il personale amministrativo riceveranno formazione pratica sull’uso dell’IA in aula e in segreteria.

Modelli operativi condivisi

Ogni scuola aderente adotterà regole e strumenti comuni. Questo garantirà un approccio uniforme su tutto il territorio siciliano.

Governance, sicurezza e privacy

La protezione dei dati è al centro del progetto. La rete adotta il principio della privacy by design, con il supporto di esperti e DPO dedicati.

Il tavolo degli esperti: istituzioni, tecnologia e normativa

Chi parla a Palermo e Catania

Nei due incontri intervengono figure di primo piano. Oltre alle dirigenti scolastiche Daniela Miceli (IC “Giuseppe Scelsa”) e Maria Catena Trovato (ISS “Marconi Mangano”), sono previste relazioni tecniche di:

Leonardo Mangiaracina – Rete IA Sicilia

– Rete IA Sicilia Marco Berardinelli – Direttore Education Google Italia

– Direttore Education Google Italia Alessandro De Bono – Responsabile Google for Education per C2 Group

– Responsabile Google for Education per C2 Group Renato Narcisi – DPO NetSense Srl

Partecipazione aperta ai dirigenti scolastici

Gli incontri sono aperti a tutti i dirigenti scolastici della Sicilia. Saranno presenti i rappresentanti della Regione Siciliana e dell’Ufficio Scolastico Regionale. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione, con rilascio di attestato.