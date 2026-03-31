Il mondo scientifico osserva con attenzione la variante Covid Cicada BA.3.2, una nuova mutazione del virus Sars-CoV-2 che si sta diffondendo rapidamente negli Stati Uniti. Identificata inizialmente in Sudafrica nel novembre 2024, questa variante ha circolato in modo silenzioso per mesi. Tuttavia, i dati recenti mostrano una crescita significativa della sua presenza a livello globale. Gli esperti l’hanno ribattezzata “Cicada” sui social network per distinguerla dai ceppi precedenti.

Le caratteristiche genetiche della variante BA.3.2

La variante BA.3.2 appartiene alla grande famiglia Omicron ma presenta differenze strutturali rilevanti. Rispetto ai lignaggi predominanti nell’ultimo periodo, Cicada possiede tra le 70 e le 75 mutazioni genetiche sulla proteina Spike. Questa parte del virus è fondamentale perché permette la penetrazione nelle cellule umane. Inoltre, la proteina Spike rappresenta il bersaglio principale dei vaccini attualmente disponibili.

Proprio a causa di queste divergenze genetiche, i ricercatori temono che il virus possa eludere parzialmente le difese immunitarie. Tuttavia, è importante precisare che non vi sono ancora prove che questa variante causi una malattia più aggressiva rispetto ai ceppi dell’inverno 2025-2026.

Diffusione globale e impatto sui vaccini

Il viaggio di Cicada è accelerato nel corso del 2025. Entro febbraio 2026, il virus aveva già raggiunto 23 nazioni. Negli Stati Uniti, la variante è stata rintracciata nei sistemi di trattamento delle acque reflue di ben 29 Stati. Poiché gli attuali vaccini sono stati aggiornati sul lignaggio JN.1, la diversità di BA.3.2 solleva dubbi sulla loro massima efficacia immediata.

Nonostante ciò, la vaccinazione resta uno strumento di difesa essenziale. Gli esperti chiariscono infatti che i farmaci mantengono un’alta capacità di ridurre ricoveri e decessi. Il sistema immunitario potrebbe impiegare più tempo a riconoscere la nuova variante, ma la protezione di base rimane fondamentale per la salute pubblica.

Come limitare il rischio di contagio

Per contrastare la diffusione della variante Covid Cicada BA.3.2, le autorità sanitarie raccomandano di seguire le consuete norme di prevenzione. Risulta quindi prioritario proteggere i soggetti fragili, gli anziani e i malati cronici. Inoltre, è fondamentale restare a casa se compaiono sintomi sospetti. Curare l’igiene delle mani e rispettare l’etichetta respiratoria sono gesti semplici che possono abbattere sensibilmente il rischio di un nuovo picco di casi.